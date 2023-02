Jalgaon News : महिलांच्या फोटोखाली अक्षेपार्ह कमेंट

जळगाव : भुसावळ शहरातील एका तरुणीसोबत इतर तीन महिलांचे फोटो फेसबुकवर अपलोड करून त्या फोटोंवर तिन्हीबाबत अक्षेपार्ह कमेंट (Comments) लिहणाऱ्या

तरुणाविरुद्ध सायबर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. (Cyber ​​Police registered case against man uploaded photos of 3 other women with another on Facebook write offensive comments jalgaon news)

भुसावळमधील एका तरुणीसह तिच्या कुटुंबातील इतर दोन महिलांसोबतचा फोटो फेसबुकवर ५ ते १४ फेब्रुवारीदरम्यान अपलोड करून त्यावर अश्लाख्य भाषेत मजकूर टाकल्याचे मंगळवारी (ता. १४) निदर्शनास आले.

पीडीत तरुणीने कुटुंबीयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याबाबत सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. पोलिस निरीक्षक लिलाधर कानडे तपास करीत आहेत.