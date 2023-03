Jalgaon News : प्रातर्विधीसाठी गेलेल्या युवकाचा मृतदेह आढळला; सार्वे येथील घटना

पाचोरा (जि. जळगाव) : सार्वे बुद्रुक (ता. पाचोरा) येथील २८ वर्षीय युवकाचा हिंगोणे शिवारातील मक्याच्या शेतात मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली असून, हिंस्त्र प्राण्यांचा हल्ला की काही वेगळे कारण आहे, यासंदर्भात पोलिस व वन विभागाचे अधिकारी तपास करीत आहेत. (dead body of 28 year old youth was found in maize field in Hingone Shivar jalgaon news)

सार्वे बुद्रुक येथील सुजित डिगंबर पाटील हा युवक बुधवारी (ता. ३०) सकाळी आठच्या सुमारास गावालगतच्या शेतशिवारात प्रातर्विधीसाठी गेला होता. सायंकाळपर्यंत तो घरी न आल्याने त्याचे वडिलांनी हतनूर येथून परत येत नातलग व ग्रामस्थांसह त्याचा शोध घेतला. परंतु तो मिळून न आल्याने नगरदेवळा दूरक्षेत्र व पाचोरा पोलिसांना कळविण्यात आले.

पोलिस कर्मचारी विनोद पाटील, मनोज पाटील, निवृत्ती मोरे यांनी घटनास्थळी येऊन परिस्थितीची माहिती घेऊन ग्रामस्थांच्या मदतीने परिसरातील शेतशिवारात शोध घेतला. त्याच्या मोबाईलवर संपर्क केला असता मोबाईल रिंग वाजत होती. परंतु तो उचलत नसल्याने प्रातर्विधीच्या ठिकाणी पाहणी केली असता तेथे त्याचा मोबाईल व प्रातर्विधीसाठी नेलेला डबा आढळून आला.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

पोलिस व ग्रामस्थांनी परिसरातील शेतशिवारात शोध घेतला असता हिंगोली शिवारातील राजेंद्र पाटील यांच्या मक्याच्या शेतात त्याचा मृतदेह आढळला. त्याच्या डोक्यावर, मानेवर व ओठावर गंभीर जखमा आढळल्या असून, हिंस्त्र प्राण्याने हल्ल्या केला असावा, या संशयाने वन विभागाला कळविण्यात आले. वन अधिकारी मुलानी, पोलिस निरीक्षक राहुल खताळ यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली.

सुजितचा मृतदेह ग्रामीण रुग्णालयात आणून विच्छेदन करण्यात आले. हिंस्त्र प्राण्याने त्याच्यावर हल्ला केला असावा, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. मृत सुजित अंशतः दिव्यांग होता. त्याने संगणक, टायपिंग, एमएससीआयटी असे कोर्स करून पदवी प्राप्त केली होती. गेल्या काही महिन्यांपासून तो नोकरीच्या शोधात व प्रयत्नात होता. एकुलता मुलगा असल्याने त्याच्या आई -वडिलांनी केलेला आक्रोश साऱ्यांनाच हेलावणारा ठरला. पाचोरा व नगरदेवळा पोलिस पुढील तपास करीत आहे.