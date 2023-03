Jalgaon Crime News : शिरसोली रस्त्यावर दोन मित्रांना लुटले; पोलिसांकडून तिघांना अटक

By

जळगाव : जळगाव-शिरसोली रस्त्यावरील कृष्णा लॉनजवळ दुचाकीस्वारांचा रस्ता आडवून तीन भामट्यांनी मोबाईल आणि गळ्यातील चांदीची चैन, असा एकूण १७ हजार रुपयांचा ऐवज घेऊन पसार झाले. एमआयडीसी (MIDC) पोलिसांनी तीन भामट्यांना अटक केली आहे. (Two friends were robbed on Shirsoli road jalgaon crime news)

अभिषेक जगन्नाथ निंभोरे (वय २४, रा. किसनरावनगर जळगाव) मित्रासमवेत मंगळवारी (ता. २८) रात्री नऊच्या सुमारास दुचाकीने रायसोनी महाविद्यालयातून जळगावात येत असताना, कृष्णा लॉन्सजवळ अनोळखी दोन भामट्यांनी दोघांची दुचाकी आडविले.

अभिषेक निंभोरे आणि त्याच्या मित्राला दमदाटी करून १५ हजार रुपयांचा मोबाईल आणि दोन हजार रुपयांची चांदीची चैन, असा एकूण १७ हजार रुपयांचा ऐवज हिसकावून नेला. याबाबत अभिषेक निंभोरे याने दिलेल्या तक्रारीवरून एमआयडीस पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला.

वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जयपाल हिरे, उपनिरीक्षक रवींद्र गिरासे, सहाय्यक फौजदार अतुल वंजारी, सुधीर साळवे, इम्रान सय्यद, छगन तायडे, सचिन पाटील, योगेश बारी, साईनाथ मुंढे यांनी साहिल विजय कासार यास ताब्यात घेतले. पोलिसी खाक्या दाखवताच त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.

साथीदार भोला अजय सरपटे (वय २२, रा. नवल कॉलनी), आतिष नरेश भाट (वय २३, रा. कंजरवाडा) यांची नावे सांगितले. त्या दोघांनाही एमआयडीसी पोलिसांनी अटक केली. पोलिस उपनिरीक्षक रवींद्र गिरासे तपास करीत आहेत.