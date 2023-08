Jalgaon Crime News : गोंडगाव येथे आढळला चिमुकलीचा मृतदेह; नरबळी की अत्याचारातून खून? तपासाचे आव्हान

By

Jalgaon Crime News : गोंडगाव (ता. भडगाव) येथे दोन दिवसांपूर्वी बेपत्ता झालेल्या एका आठवर्षीय मुलीचा मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे.

ही घटना मंगळवारी (ता. १) दुपारी चारच्या सुमारास उघडकीस आली. हा नरबळीचा प्रकार आहे की लैंगिक अत्याचारामुळे ही घटना घडली, याबाबत पोलिस तपास करीत आहेत.

गोंडगाव (ता. भडगाव) येथील आठवर्षीय मुलगी रविवारी (ता.३०) दुपारी दोन ते सहा दरम्यान बेपत्ता झाल्याची तक्रार भडगाव पोलिसात दाखल करण्यात आली होती. (dead body of missing 8 year old girl was found Jalgaon Crime News)

दरम्यान, पोलिसांकडून शोध सुरू असताना आज (ता.१) तिच्या घराला लागून असलेल्या मोकळ्या जागेत टाकलेल्या चाऱ्याच्या कुट्टीतून उग्र वास येत असल्याचे येथील काही नागरिकांना समजले. तेव्हा याठिकाणी जाऊन बघितले असता त्या बेपत्ता आठवर्षीय मुलीचा मृतदेह आढळून आला.

या वेळी नागरिकांनी पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली असता सहायक पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे, सहायक पोलिस अधीक्षक अभयसिंह देशमुख, पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पाटील, सहायक फौजदार चंद्रसेन पालकर, पोलिस कर्मचारी नरेंद्र विसपुते, रवींद्र पाटील, छबुलाल नागरे, भडगाव पोलिस अधिकारी दाखल झाले. या वेळी मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी भडगाव ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

दोन दिवसांपूर्वी झाली होती बेपत्ता

मृत अल्पवयीन मुलगी दोन दिवसांपासून बेपत्ता झाल्यानंतर गावातील नागरिकांनी अनेक ठिकाणी शोध घेतला होता. मात्र, ती कोठेही आढळून आली नाही. यामुळे गावात वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले होते. दरम्यान, गावातच तिचा मृतदेह आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

परंतु ही घटना कशामुळे घडली, याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे. ही घटना नरबळी की लैंगिंक अत्याचारातून घडली, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यामुळे पोलिसांसमोर तपासाचे मोठे आव्हान आहे.