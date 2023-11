Maratha Reservation : मराठा कुणबी जातीच्या दस्ताऐवजासाठी शुक्रवारपर्यंत मुदत

By

Maratha Reservation : जळगाव शहर व जिल्ह्यातील नागरिकांकडे कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा या जातींचा नामोल्लेख असलेले उपलब्ध दस्ताऐवज, पुरावे आहेत. ( Deadline for Kunbi and Maratha Kunbi caste documents is Friday jalgaon news)

त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष कक्षात मंगळवारपासून (ता. २१) शुक्रवारपर्यंत (ता. २४) सादर करावेत, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणासंदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

या समितीतर्फे प्राप्त निर्देशानुसार जळगाव शहर व जिल्ह्यातील नागरिकांकडे कुणबी, मराठा कुणबी व कुणबी मराठा या जातींचा नामोल्लेख असलेले पुरावे, वंशावळ, शैक्षणिक व महसुली पुरावे, संस्थानिकांनी दिलेल्या सनद, राष्ट्रीय दस्तावेज अदी जुने अभिलेखे उपलब्ध असल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष कक्षात स्वीकारले जाणार असल्याची माहिती श्री. कासार यांनी दिली आहे.