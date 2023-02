Jalgaon News : कर्जबाजारी दुकानदाराने उचलले टोकाचे पाऊल!

जळगाव : शहरातील सिंधी कॉलनीत एका दुकानदाराने नैराश्यातून (Depression) राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना रविवारी (ता. १२) घडली. (debt market shopkeeper committed suicide by hanging himself in his house due to depression jalgaon news)

एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. सुभाष कुंदनमल लुंड (वय ५३, रा. सिंधी कॉलनी) असे गळफास घेतलेल्या प्रौढ व्यापाऱ्याचे नाव आहे. सिंधी कॉलनीत सुभाष लुंड आपल्या पत्नी राणीबाई लुंड यांच्यासह वास्तव्याला होते.

परिसरात ते केकचे दुकान चालवून उदरनिर्वाह करत होते. गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून कर्जबाजारीमुळे त्यांचे दुकान बंद होते.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

हेही वाचा: Jalgaon Crime News : भुसावळला पिस्तूल लावून मागितली खंडणी

त्यामुळे काही दिवसांपासून तणावात होते. शनिवारी रात्री ते जेवण करून झोपले. त्यांची पत्नी राणीबाई या सकाळी उठल्यावर त्यांना पती सुभाष लुंड हे गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसून आले.

त्यांनी शेजारी राहणाऱ्या नागरिकांच्या मदतीने त्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केले असता, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सातपुते यांनी त्यांना मृत घोषित केले. सुभाष लुंड यांच्या आत्महत्याचे कारण समजू शकले नाही.

हेही वाचा: Jalgaon News : पिंप्राळ्यात उभे राहतेय ‘मॉडेल’ अग्निशमन केंद्र; 1 कोटी शासनाचा निधी