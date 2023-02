Jalgaon Crime News : भुसावळला पिस्तूल लावून मागितली खंडणी

By

भुसावळ (जि. जळगाव) : शहरातील दत्तनगरात चौघांनी एकाच्या डोक्याला पिस्तूल लावून खंडणी (Ransom) मागितली. तसेच धाक दाखवून पैसे हिसकावल्याप्रकरणी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (case registered against 4 people for extorting money by showing fear pistol demanded ransom jalgaon news)

शहरातील दत्तनगरात संशयित तरुण निखिल राजपूत, अक्षय न्हावकर ऊर्फ थापा, अभिषेक शर्मा, पवन चौधरी यांनी फिर्यादीचे मित्रांना शनिवारी (ता. ११) रात्री अकराला अडवून निखिल राजपूत याने डोक्याला बंदूक लावून खंडणी मागितली, तसेच त्यांना पकडून खिशे तपासून पैसे हिसकावल्याने चौघांविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दत्तनगर हनुमान मंदिराजवळ निखिल राजपूत याच्या घराजवळ फिर्यादीचे मित्र अमर देविदास कसोटे,कुणाल राजू शिंदे, आकाश गणेश फाबियांनी यांना निखिल राजपूत,अक्षय न्हावकर ऊर्फ थापा, अभिषेक शर्मा,पवन चौधरी यांनी अमर देविदास कसोटे यांच्या डोक्याला बंदूक लावून खंडणी मागितली, तसेच त्यांनी त्यांचे खिशे तपासून पैसे हिसकावण्याचा प्रयत्न केला.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

हेही वाचा: Jalgaon News : मावशीची भेट घेऊन घरी जाण्यासाठी निघाला अन....

यातील संशयितांनी कसोटे यांना लोखंडी रॉडने मारहाण करून जखमी केले. या प्रकरणी पोलिस निरीक्षक राहुल गायकवाड यांच्या आदेशावरून बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात जय मुनोज जाधव यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हरीश भोये तपास करीत आहेत. या संशयितांविरुद्ध मोक्का गुन्हा दाखल आहे. न्यायालयात त्यांच्या अटकेसंदर्भात सुनावणी प्रलंबित आहे. संशयित मोकाट फिरत असून गुन्हे करीत आहेत.

हेही वाचा: Jalgaon News : अट्टल घरफोड्याकडून 2 दुचाकी जप्त; कारागृहातून अटक करून गुन्हा उघड