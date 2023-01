Jalgaon News : बेकायदा बॅनर-पोस्टर लावुन महापालिका इमारतींचे विद्रुपीकरण

By

जळगाव : शहरातील नेताजी सुभाष चौकातील वीज खांब्यावर आणि महापालिका प्रशासकीय इमारतीसमोर विनापरवानगी व बेकायदेशीर बॅनर-पोस्टर लावल्याप्रकरणी शनिपेठ आणि शहर पोलिस ठाण्यात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल झाले आहेत. (Defacement of municipal buildings by putting up illegal banners posters jalgaon news)

जळगाव शहरातील सुभाष चौकातील एका वीजखांब्यावर महापालिकेच्या विनापरवानगी जाहिरातीचे बॅनर लावले होते. महापालिका अतिक्रमण निर्मूूूलन विभागाच्या पथकाने शुभेच्छा बॅनर हटविले.

महापालिकेचे लिपिक अजय बिऱ्हाडे यांच्या फिर्यादीवरून शनिपेठ पोलिस ठाण्यात नीलेश संजय बाविस्कर (रा. भवानी पेठ) आणि कमलेश प्रभाकर महाजन (रा. नशिराबाद) या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. सहाय्यक फौजदार रवींद्र पाटील तपास करीत आहे.

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

हेही वाचा: Jalgaon News : "तुझे दोन साक्षीदार मी फोडून टाकले आहे..." साक्ष देणाऱ्या पिता-पुत्रास धमकी

महापालिकेसमोर पोस्टर

शहरातील महापालिका प्रशासकीय इमारतीसमोर मुख्य रस्त्यावर राजेश भगवान राजवाणी (वय ४२, रा. आदर्श नगर) यांनी बेकायदेशीर पोस्टर लावून शहर विद्रुपीकरण केले. याबाबत पोलिस निरीक्षक विजयकुमार ठाकूरवाड यांना माहिती मिळाली.

त्यांच्या पथकाने रस्त्यावर लावलेले पोस्टर काढून ताब्यात घेतले. याप्रकरणी महापालिका कर्मचारी ईश्वर ठाकूर यांच्या फिर्यादीवरून पोस्टर लावणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. सहाय्यक फौजदार संजय बडगुजर तपास करीत आहे.

हेही वाचा: Jalgaon Crime News : बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरणी एरंडोलच्या डॉक्टर दोषी