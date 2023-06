Jalgaon Rain Update : मान्सूनच्या आगमनाला विलंब; शेतकऱ्यांचे पावसाकडे लक्ष

By

Jalgaon Rain Update : जून महिना सुरू झाला, की शेतकऱ्यांना वेध लागतात ते मान्सूनचे. यंदा मात्र ‘अल निनो’च्या प्रभावाने मे महिना अतितापमानाचा गेला. अतितापमानाने हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांसह सर्वांनाच पावसाचे वेध लागले आहेत. (Delay in arrival of monsoon farmers attention to rain jalgaon news)

केव्हा एकदा पाऊस येऊन तप्त झालेल्या भूमीला गारेगार करतो, असे झाले आहे. ७ जूनला मान्सूनचे आगमन होते. यंदा मात्र अरबी समुद्रात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे मान्सूनची वाटचाल काही काळासाठी थांबली आहे.

असे असले तरी आगामी चार दिवस (८ ते १२ जून) जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी तुरळक ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामान अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे.

शेतकऱ्यांनी खरिपाची तयारी पूर्ण केली आहे. केव्हा एकदाचा पाऊस पडून पेरण्यायोग्य शेतजमीन करतो, असे शेतकऱ्यांना झाले आहे. बियाणे, खतांची खरेदी शेतकऱ्यांनी केली आहे. काही अजूनही करीत आहेत, तर काही पावसाची प्रतीक्षा करीत आहेत. नंतर ते बियाणे घेतील.

पावसाबाबत विविध अंदाज बांधले जात आहेत. गेल्या दोन वर्षांचा अनुभव पाहता, आता पाऊस आला, तर तो खंड पाडेल. नंतर जूनअखेरीस पुन्हा येईल. आलेला पावसाचा खंड दुबार पेरण्यांना कारणीभूत ठरू शकतो.

काही शेतकरी आता पाऊस झाला, तर त्यात पेरण्या करून घेण्याच्या विचारात आहेत. आता पाऊस आला नाही, तरी काळजी करू नका. पुढे पाऊस येईल, अशी आशा करूया. शंभर मिलिमीटर पाऊस पडल्याशिवाय पेरण्या करू नका, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. यामुळे नेमके काय करावे, अशी द्विधा मनस्थिती शेतकऱ्यांची आहे.