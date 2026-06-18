जळगाव

Vegetable Rate Hike : पावसाचे आगमन लांबले; भाजीपाला महागला! आवक ४० टक्क्यांनी घटली; मेथी, भेंडी, पालक, वांगीही तेजीत

पावसास होत असलेला विलंब, त्यात उन्हाचा तडाखा सुरू आहे. पावसाने आणखी ओढ दिल्यास भाज्या खरेदीसाठी ग्राहकांना खिसा आणखी सैल करावा लागेल.
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सकाळ वृत्तसेवा
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जळगाव - पावसास होत असलेला विलंब, त्यात उन्हाचा तडाखा सुरू आहे. पावसाने आणखी ओढ दिल्यास भाज्या खरेदीसाठी ग्राहकांना खिसा आणखी सैल करावा लागेल. टोमॅटो, शेवग्याच्या शेंगा, सिमला मिरची, भेंडी ८० रुपये किलोने विकली जात आहे. पावसाने ओढ दिल्याने दिवसेंदिवस भाववाढ होत आहे.

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