By

पाळधी : येथील संत गोंविद भजनी मंडळ व विठ्ठल रूख्माई मंदिर हिंदू पंच ट्रस्टतर्फे भाविकांच्या पायीदिंडीचे जयहरी माऊलींच्या जयघोषात श्री क्षेत्र मुक्ताईकडे प्रस्थान झाले. पाळधी येथील विठ्ठल रुख्माई मंदिरापासून पायी दिंडीची सुरुवात झाली.

गेल्या अकरा वर्षांपासून भाविक मोठ्या संख्येने पायीदिंडीत सहभागी होतात. ही पायी दिंडी पाळधी येथून वाकी, जामनेर, गारखेडा, कुऱ्हा पानाचे, खंडाळा, वेल्हाळा, वरणगाव फॅक्टरी, मानगाव चिंचोल, मेहुण, चांगदेव कोथळीमार्गे नवी मुक्ताई मंदिरात पोहोचेल. (Departure on foot from Paldhi to Muktai Jalgaon News)

हेही वाचा : ज्ञानेश्वरीत आहेत HR निगडित व्यवस्थापन सूत्रे...

हेही वाचा: Gram Panchayat Election : कजगाव ग्रामपंचायतीत 77.91 टक्के मतदान; नवरदेव- नवरीने बजावला मतदाचा हक्क

या दिंडीत भाविक दररोज २० ते २५ किलोमीटरचा प्रवास करीत आहेत. गावागावांमध्ये दिंडीचे स्वागत होत आहे.

दिंडी दरम्यान दररोज पहाटे काकडा आरती, दुपारी हरी जागर, संध्याकाळी हरीपाठ व रात्री हरि जागरसह विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. जवळपास शंभर किलोमीटर अंतर असलेल्या या पायी दिंडीत युवक, महिलांसह मोठ्या संख्येने भाविक सहभागी झाले आहेत.

हेही वाचा: Jalgaon News : चाळीसगावात अनोळखी तरुणाची आत्महत्या