जळगाव - दर तीन वर्षांनी येणारा अधिक मास म्हणजेच धोंड्याचा महिना यंदा येत्या १७ मेपासून सुरू होत आहे. तो १५ जूनपर्यंत राहणार आहे. या महिन्यात जावयाला सोने किंवा चांदीचा धोंडा, दागिना अथवा भेटवस्तू देण्याची परंपरा ग्रामीण भागात आजही मोठ्या उत्साहात पाळली जाते. यंदा सोन्या-चांदीच्या भावाने उच्चांक गाठला आहे. सोने व चांदीचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे जावईबापूंना नेमका कोणता धोंडा द्यायचा?, असा प्रश्न सासरच्या मंडळींना पडला आहे..अधिक मास १७ मेपासूनयंदा १७ मेपासून अधिक मास अर्थात धोंड्याच्या महिन्याला सुरुवात होत असून, १५ जूनपर्यंत राहणार आहे. दर तीन वर्षांनी येणाऱ्या या महिन्यात जावयाला सोने, चांदी अथवा भेटवस्तू देण्याची परंपरा असल्याने बाजारपेठेत विशेष हालचाली सुरू झाल्या आहेत.गॅससह तेलाचा भडकागॅस सिलिंडर, खाद्यतेल व किराणा सामानाच्या वाढत्या दरांनी यंदा अधिक मासातील अनारसे बनविण्याची परंपराही महागली आहे. तांदूळ, साखर, तूप, तेल यांसह गॅसच्या वाढलेल्या खर्चामुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे..सोने महागलेगेल्या वर्षभरात सोन्याच्या दरात तब्बल ३५ ते ४० हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. चांदीही सुमारे एक ते दीड लाख रुपयांनी महागली आहे.सराफा बाजाराची तयारीजावयासाठी सोन्या-चांदीचा धोंडा, अंगठी, पोथ, नाणी व चांदीच्या वस्तूंची मागणी वाढेल, या अपेक्षेने व्यापाऱ्यांनी विविध वजनांतील दागिने व आकर्षक भेटवस्तूंचा साठा तयार ठेवला आहे. मात्र, सोन्या-चांदीचे दर उच्चांकावर पोहोचल्याने ग्राहकांचा कल हलक्या वजनाच्या दागिन्यांकडे व भेटवस्तूंकडे वाढताना दिसत आहे..अधिक मासाचे महत्त्वहिंदू पंचांगानुसार चांद्र व सौर कालगणनेतील तफावत भरून काढण्यासाठी दर तीन वर्षांनी अधिक मास येतो. या महिन्याला धार्मिकदृष्ट्या पवित्र मानले जाते. अधिक मासात भगवान विष्णूची उपासना, दानधर्म, जप-तप, व्रत व धार्मिक विधींना विशेष महत्त्व असते.मानासाठी बोलावणेअधिक मासात धोंड्याच्या मानासाठी जावईबापूंना सासरी खास निमंत्रण दिले जाते. यावेळी जावयाचा सत्कार करून त्याला सोने, चांदी, कपडे किंवा प्रतीकात्मक भेटवस्तू देण्याची परंपरा अनेक कुटुंबांत आजही जपली जाते..यंदा चांदीचेही वांधेयंदा सोन्याचे दर गगनाला भिडल्याने अनेकांसाठी सोन्याचा धोंडा देणे अवघड झाले आहे. त्यातच चांदीचे भावही वाढल्याने पारंपरिक धोंड्याच्या मानासाठी यंदा सासरकडील मंडळींचे बजेट कोलमडण्याची चिन्हे दिसत आहेत..येत्या रविवारपासून धोंड्याचा महिना सुरू होईल. मी सर्वसामान्य कुटुंबातील आहे. मला तीन मुली आहे. तिघांचे लग्न झाले आहे. महागाई वाढली आहे. जावयांना धोंड्याच्या महिन्यात सोने- नाणे देण्याची परंपरा आहे. महागाई एवढी आहे की सोने, चांदी घेऊन देऊ शकत नाही. कर्ज काढून पंरपरा करावी लागणार आहे.- गणेश भावसार, जळगाव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.