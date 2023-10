Raver Loksabha Election : रावेर लोकसभा मतदारसंघाची काँग्रेस पक्षातर्फे मागणी करणार : प्रदीप पवार

By

Raver Loksabha Election : जिल्ह्यात रावेर लोकसभा मतदारसंघाच्या जागेची काँग्रेस पक्षातर्फे महाविकास आघाडीकडे मागणी करणार आहे, अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पवार यांनी शुक्रवारी (ता. २७) येथे दिली.

प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले शनिवारी (ता. २८) जिल्ह्यात येत असून, ते शहर व ग्रामीणचा आढावा घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (district president pradip pawar statement Raver Lok Sabha Constituency will be demanded by Congress party jalgaon news)

काँग्रेस भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. पवार बोलत होते. या वेळी ज्ञानेश्‍वर कोळी, सुभाष जाधव-देशमुख, संदीप घोरपडे आदी उपस्थित होते. श्री. पवार म्हणाले, की प्रदेशाध्यक्ष पटोले यांचा शनिवारी जिल्हा दौरा आहे.

त्यासाठी शुक्रवारी रात्री ११ वाजून ४५ मिनिटांनी श्री. पटोले हे विदर्भ एक्स्प्रेसने जळगाव रेल्वेस्थानकात येतील. शनिवारी सकाळी नऊला ते काँग्रेस भवनाला भेट देतील. त्यानंतर ते गोदावरी महाविद्यालयात जळगाव शहर आणि ग्रामीणच्या बैठकीसाठी उपस्थित राहतील. बैठकीत विधानसभा मतदारसंघनिहाय पक्षाचा आढावा ते घेतील. दुपारी एकला ते पत्रकारांशी संवाद साधतील.

बोदवड, अमळनेरमध्ये सभा

बोदवड येथे श्री. पटोले हे दुपारी सभेसाठी उपस्थित राहतील. त्यानंतर मुक्ताईनगर येथे काँग्रेस कार्यालयाचे उद्‌घाटन करण्यात येईल. तेथून ते धरणगावला रवाना होतील. धरणगावमध्ये पक्षाच्या कार्यालयाचे ते उद्‌घाटन करतील. रात्री नऊला अमळनेर येथे श्री. पटोले यांच्या उपस्थितीत सभा होईल. सभेनंतर ते नंदुरबारकडे रवाना होतील.

जळगाव जिल्ह्यातील काँग्रेसबाबत श्री. पवार म्हणाले, की जिल्ह्यात काँग्रेसचे ४९ सेल करण्यात आले आहेत. तसेच, ‘ॲप'च्या माध्यमातून काँग्रेसचे एक लाख दहा हजार सभासद करण्यात आले. बूथरचना करण्यात आली आहे. काँग्रेसतर्फे नुकतीच संवाद यात्रा काढण्यात आली, त्याला जनतेचा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी रावेर लोकसभा मतदारसंघासाठी काँग्रेसने पूर्ण तयारी केली आहे.