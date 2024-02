Amalner Marathi Sahitya Sammelan : संमेलनात सरकारी हस्तक्षेप नकोच! साहित्य महामंडळाची भूमिका

Amalner Marathi Sahitya Sammelan : साहित्य संमेलनातील सरकारी हस्तक्षेपावर चहूबाजूंनी होणाऱ्या टीकेची अखेर अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाला दखल घ्यावी लागली. संमेलनाच्या नियोजनात मर्जीचे परिसंवाद आणि वक्त्यांचा समावेश करण्यासाठी सरकारकडून टाकला जाणारा दबाव तत्काळ थांबविण्यात यावा, असे पत्र महामंडळातर्फे सरकारला दिले जाणार असल्याचे समजते.

शनिवारी (ता. ३) झालेल्या महामंडळाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली. यामुळे संमेलनात सरकारी हस्तक्षेप होत असल्याचे महामंडळानेच अप्रत्यक्षपणे मान्य केले आहे. (Do not want government interference in marathi sahitya sammelan Role of Literature Corporation jalgaon news)