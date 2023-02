Jalgaon News : रस्त्याचे काम करा, अन्यथा रास्ता रोको; शिवसेनेचा इशारा

By

जळगाव : शिवाजीनगरातील लाकूड पेठपासून तर थेट टी. टी. साळुंखे चौक रस्ता दुरुस्तीबाबत महापालिकेचे अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी आश्‍वासन दिले होते. मात्र, अद्यापही त्याची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

शिवाय दूध फेडरेशन रस्त्याच्या कामातही दिरंगाई होत आहे. तातडीने या रस्त्याचे काम सुरू झाले नाही, तर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिवाजीनगर शिवसेनेने दिला आहे. (Do road work otherwise block road Shiv Sena warning Statement to mayor Jalgaon News)

महापौरांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की शिवाजीनगरातील नागरिकांनी रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी पावसाळ्यात आंदोलन केले होते. त्यावेळी पावसाळ्यानंतर तातडीने या रस्त्याचे काम करण्यात येईल, असे आश्‍वासन पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी दिले होते.

मात्र, पावसाळा जाऊन तीन महिने झाले, तरी या रस्त्याचे काम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे काम तातडीने करण्याची गरज आहे.

फेडरेशन रस्त्याची दिरंगाई का?

शिवाजीनगर पूल ते दूध फेडरेशन रस्त्याचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. ठेकेदार अत्यंत संथ गतीने काम करीत असून, दोन महिन्यांपासून त्याचे काम सुरू आहे. मक्तेदाराने ते खोदून ठेवले आहेत. त्याचे कामही करण्यास तो तयार नाही. मक्तेदारास वेगाने काम करण्याबाबत नोटीस द्यावी, अशी मागणीही केली आहे.

तीन दिवसांनंतर आंदोलन

शिवाजीनगरातील या रस्त्याचे काम तीन दिवसांत सुरू झाले नाही, तर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. शिवाजीनगर विभागप्रमुख विजय बांदल यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनावर विनोद तायडे, जावेद शेख, राजू सय्यद, सुनील निकम, केशव जानभरे, कैलास गायकवाड आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

