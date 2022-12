फैजपूर (ता. यावल) : महामंडलेश्वर जनार्दन हरीजी महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली निष्कलंकधाम वढोदा या ठिकाणी २९ ते ३१ डिसेंबर दरम्यान समरसता महाकुंभचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमासाठी अनेक संतांची उपस्थिती लाभणार आहे.

कार्यक्रमाची रुपरेषाची व माहिती पत्रक वाटण्याचे काम स्वयंसेवक, सतपंथ महिला भजनी मंडळ करीत असून अनेक महिला शेतातील काम सोडून स्वयंस्फूर्तीने करताना दिसून येत आहे.(Door to door distribution of leaflets of Samarasata Mahakumbh started in Faizpur Jalgaon News)

कार्यक्रमाच्या सुमारे दोन लाख आमंत्रण पत्रिका तयार केल्या असून ६ डिसेंबरपासून त्याच्या वाटपाचे काम सुरू झाले आहे. सकाळी नऊ ते सायंकाळी सात या वेळात भुसावळ, यावल, रावेर, चोपडा, अमळनेर, जळगाव, बऱ्हाणपूर आदी तालुक्यातील प्रत्येक गावातील घराघरांत ही कार्यक्रम पत्रिका दिली जात आहे.

त्यासाठी येथील सतपंथ महिला भजनी मंडळासह चिनावल, खडका, राजोरे, वढोदा, विटवा व निंबोल येथील भजनी मंडळाची सेवा लाभली आहे. मध्यप्रदेशासह गुजरातमध्येही भाविक भक्तगणांच्या माध्यमातून कार्यक्रम पत्रिकांचे वाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाला उपस्थितीचे आवाहन सतपंथ चारिटेबल ट्रस्टने केले आहे.

