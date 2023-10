Jalgaon News : आता रस्तेकामांना प्रथम प्राधान्य : डॉ. विद्या गायकवाड

By

Jalgaon News : पावसाळ्यापूर्वी महापालिका फंडातून रस्त्याच्या कामाबाबत ज्या मक्तेदारांना आदेश देण्यात आले होते. त्या सर्व मक्तेदारांना तातडीने कामे सुरू करण्याबाबत सुचित करण्यात आले आहे. तसेच या कामाच्या दर्जा तपासणीसाठी तीन सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. कामाची पाहणी करून दर सहा दिवसांनी अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड यांनी दिली.

शहरातील रस्ते कामाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आहे. अनेक भागातील नागरिक रस्त्यांची कामे होत नसल्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. (Dr Vidya Gaikwad statement Now first priority for road works jalgaon news )

तसेच काही भागात रस्त्याची कामे झाली आहेत. त्यावर सीलकोट करण्यात आलेला नाही. ती कामेही अपूर्ण आहेत. यामुळे शहरातील रस्त्याची कामे तातडीने करावी अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

यावेळी आयुक्त श्रीमती. गायकवाड यांनी सांगितले, की पावसाळा संपल्यानंतर आपण रस्त्याच्या कामांना अधिक प्राधान्य दिले आहे. पावसाळ्यापूर्वी ज्या मक्तेदारांना कामाचे आदेश दिले होते. त्यांना आता कामे पूर्ण करण्याबाबत पत्र देण्यात आले आहे.

दर्जा तपासण्यासाठी समिती

रस्त्याची कामे वेगाने करायची असल्याने कामे कशीही करून चालणार नाही, याबाबत मक्तेदारांना कळविण्यात आल्याचे सांगून आयुक्त म्हणाल्या कि, मक्तेदारांनी केलेल्या कामाचा दर्जा तपासण्यासाठी एक उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी व दोन अभियंते अशा तीन सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. झालेल्या कामाची ही समिती तपासणी करून त्याचा अहवाल आपल्याकडे सादर करणार आहे. दर पाच दिवसांनी ही समिती काम झालेल्या रस्त्याची जागेवर जात पाहणी करून अहवाल देतील.

स्वत: करणार पाहणी

शहरातील रस्त्याच्या कामाची पाहणी समिती करणारच आहे, परंतु आपणही अचानक काम पूर्ण झालेल्या रस्ता कामाची पाहणी करणार आहोत. कामात त्रुटी आढळल्यास त्याबाबत मक्तेदाराला आदेश देवून ते काम पुन्हा करून घेण्यात येईल. शहरातील काही रस्त्याची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत.

ज्या कामाचा निधी मंजूर झाला आहे. त्याच्या कामाची कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहे. अशी कामे तातडीने सुरू करावी असे पत्र आपण सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून काम सुरू होण्याबाबत आपण पत्र देवून वारंवार पाठपुरावा करणार आहोत.

"शहरातील रस्त्याची कामे महापालिका फंडातून करण्यात येत आहे. महापालिकेकडे जे उत्पन्न येत आहे. त्यातून वेतन व इतर खर्च काढण्यात येत आहे. तर रस्ते व इतर कामांचे नियोजन उर्वरित निधीतून करण्यात येत आहे. नागरिकांच्या सुविधांकडे महापालिकेतर्फे'प्राधान्याने लक्ष देण्यात येत आहे." - डॉ. विद्या गायकवाड, आयुक्त, महापालिका