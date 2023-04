Jalgaon Crime News : जुन्या वादातून नशिराबाद-कंडारीत राडा; ॲट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हे दाखल

Jalgaon Crime News : कंडारी (ता. जळगाव) येथे जुन्या भांडणाच्या कारणावरून दोन गटांत तुफान हाणामारी होऊन दोन्ही गटांतील लोक जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी रविवारी (ता. २४) एकाच कुटुंबावर नशिराबाद पोलिस ठाण्यात दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. (Due to an old dispute 2 groups clashed and people from both groups were injured jalgaon crime news)

नशिराबाद पोलिसांत दाखल तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे कंडारी गावातील सेवालाल महाराज मंदिराच्या ओट्यावर रविवारी (ता. २३) सायंकाळी सातला बादल लक्ष्मण परदेशी आणि त्याचा शेजारी शेखर जैसवाल जाधव असे दोन जण गप्पा मारत बसले होते. त्या वेळी गावातील प्रशांत पाटील, मयूर सुर्वे, सुनील सुर्वे, हर्शल बाविस्कर आणि अक्षय राजेंद्र पाटील यांनी जुने भांडण उकरून काढले.

आमच्या भांडणात तूच मध्यस्थी केल्याच्या रागातून बादल परदेशी व शेखर जाधव यांना शिवीगाळ करत मारहाण करण्यात आली. जातीवरून शिवीगाळ करत ठार मारण्याची धमकी दिली. भांडण सुरू असताना बादलचा भाऊ आकाश परदेशी, आई कुसुमबाई परदेशी, जिजाबाई राजू मोरे, गंगूबाई पूनमसिंग मोरे यांना देखील पाचही लोकांनी शिवीगाळ करून मारहाण केली.

याप्रकरणी बादल परदेशी यांच्या तक्रारीवरून संशयित आरोपी प्रशांत पाटील, मयूर सुर्वे, सुनील सुर्वे, हर्शल बाविस्कर आणि अक्षय राजेंद्र पाटील (सर्व रा. कंडारी, ता. जि. जळगाव) अशा पाच जणांविरोधात नशिराबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस नाईक गजानन देशमुख तपास करीत आहेत.

ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल

तक्रारदार शेखर जाधव याने दिलेल्या तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे त्याचा मित्र बादल परदेशी याच्या सोबत गावातील प्रशांत पाटील यांच्यात जुन्या कारणावरून हाणामारी होत असताना शेखर जाधव याने वाद सोडविण्यासाठी मध्यस्थी केली असता, प्रशांत पाटील, मयूर सुर्वे, अनिल सुर्वे, हर्शल बाविस्कर, अक्षय राजेंद्र पाटील यांनी भांडणानंतर जाधव यांच्या घरावर हल्ला चढवून मध्यस्थी का केली म्हणत जातिवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी नशिराबाद पोलिसांत ॲट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. उपविभागीय पोलिस अधिकारी सोमनाथ वाघचौरे तपास करत आहेत.