Jalgaon Fire News : डीपीतील शॉर्टसर्किटमुळे कंपनीत लाखोंचे नुकसान

Jalgaon News : औद्योगिक वसाहतीतीतील व्ही-सेक्टरमधील एका कंपनीत विद्युत डीपीच्या शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या आगीत कंपनीचे मोठे नुकसान झाले.

धीरू पॉलिमर्स प्रायव्हेट कंपनीत ठिंबक नळ्या व पाईप तयार केले जातात. कंपनीला लागून असलेल्या भिंतीजवळ महावितरण कंपनीची डीपी आहे. (Due to short circuit in DP Loss of millions in company Jalgaon Fire News)

बुधवारी (ता. १४) दुपारी एकच्या सुमारास डीपीत शॉर्टसर्किट झाल्याने कंपनीतील ठिंबक नळ्यांनी पेट घेतला. आगीत कंपनीतील १५ टन प्लॅस्टिक नळ्यांचा सामान, कच्चा माल, मशीन व इतर साहित्य खाक झाले.

महापालिकेच्या अग्निशमन दलाया पथकाने आग आटोक्यात आणली. याबाबत एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात आकस्मिक आगीची नोंद झाली आहे. हवालदार विजय पाटील तपास करीत आहे.

