जळगाव : नागपूर येथील एनआयटीच्या ८६ कोटींचा भूखंड अवघ्या दोन कोटी रुपयांना देण्यात आला. नगरविकास मंत्री असताना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत निर्णय घेतला असल्याचे मान्यही केले आहे.

त्यामुळे नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राज्याचे माजी मंत्री व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.

आमदार खडसे म्हणाले, की नागपूर येथील भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चूक मान्य केली आहे. चूक ती चुकच असते. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. माझ्या तर भूखंड घोटाळ्याशी कोणताही संबध नव्हता. खरेदीसाठी मी पैसेही दिले नव्हते. केवळ एक बैठक घेतल्याचा आरोप होता. (Eknath Khadse Statement about chief minister eknath shinde in press meet topic regarding plot scam case Jalgaon News)

मात्र, ती बैठकही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केली होती. त्यामुळे जो भूंखड घोटाळा झालाच नाही, त्याबद्दल माझ्या चौकशी करण्यात आली. मला मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावयास लावला. या भूखंड प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी चूक मान्य केली आहे. त्यामुळे त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.

मुलीचे परीक्षेत गुण वाढल्याच्या आरोपावरून शिवाजीराव निलंगेकर यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. २६-११ च्या घटनास्थळावर एका चित्रपट दिग्दर्शकाला सोबत घेऊन गेल्याबद्दल विलासराव देशमुखा यांना राजीनामा द्यावा लागला. आदर्श प्रकरणात अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

या मुख्यमंत्र्यानी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी गंभीरतेने घेऊन नैतिकतेने राजीनामा द्यावा, असे आवाहानही त्यांनी केले आहे. याबाबत भाजपने कठोर भूमिका घेऊन ही कारवाई करावी. आमची मात्र नैतिकतेच्या अधारावर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, ही मागणी कायम राहणार आहे. राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही.

