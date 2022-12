By

जळगाव : जिल्हा दूध संघातील गैरव्यवहार प्रशासकीय मंडळाच्या कार्यकाळात झाला आहे. याबाबत आम्ही गुन्हा दाखल करावा, यासाठी न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. पोलिस तपास केल्यानंतर, चौकशीनंतर सर्व प्रकार उघड होईल, असा दावा आमदार एकनाथ खडसे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.

जिल्हा दूध संघाच्या संचालकपदासाठी शनिवारी (ता. १०) मतदान होणार आहे. याबाबत जळगावात त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष गुलाबराव देवकर, महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन, चोपडा बाजार समितीचे माजी सभापती नंदकुमार पाटील उपस्थित होते. (Eknath Khadse Statement Malpractices in milk union will revealed in investigation Jalgaon News)

आमदार खडसे म्हणाले, की संघातील अखाद्य तूप व लोणी चोरीचा प्रकार प्रशासकीय मंडळाच्या कार्यकाळात झाला आहे. संचालक मंडळाची त्याला मंजुरीही नाही. याबाबत आम्ही तक्रार दाखल दिली आहे. ती दाखल करून घ्यावी, यासाठी आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आमच्या तक्रारीची पोलिस चौकशी झाल्यास तपासातून सर्व सत्य उघड होईलच.

जिल्हा दूध संघाच्या प्रचाराबाबत बोलताना ते म्हणाले, की मतदारांना कोणत्याही आरोप प्रत्यारोपाबाबत रस नाही. त्यांचा विकासावर विश्‍वास आहे. आम्ही सात वर्षांच्या कार्यकाळात जो विकास केला आहे. त्याच्यावर मतदारांचा विश्‍वास असून, तो मतदानातून समोर दिसेल. विरोधकांकडे खोके आहेत, त्यांचा ते वापर करतील. ते सत्तेत असून, त्या सत्तेचा ते वापर करतील. पंधरा दिवसांच्या प्रचाराचा विजय होतो, की एका रात्रीचा विजय होतो, ते मतमोजणीत मतदार दाखवून देतील.

भाजपचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी खडसे यांनी आपल्याविरुद्ध तक्रार केली, म्हणून माझी ईडीची चौकशी सुरू आहे. याबाबत बोलताना खडसे म्हणाले, की आमदार मंगेश चव्हाण यांच्याबाबत आपण कोणतीही तक्रार केलेली नाही. तक्रार करणाऱ्याचे नाव त्यांनी जाहीर करावे, असे आव्हानही त्यांनी दिले.

सहकार पॅनलचाच विजय : गुलाबराव देवकर

जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष गुलाबराव देवकर म्हणाले, की गेल्या सात वर्षांत दूध संघात केलेली कामे मतदारांसमोर आहेत. त्यामुळे आमच्या सहकार पॅनलचा विजय निश्‍चित आहे. आमच्याकडे सहकारात विश्‍वास आहे. विरोधकाकडे फारसा अनुभव नाही. त्यामुळे निश्‍चितच आमचा गट विजयी होईल.

