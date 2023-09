Jalgaon Accident News : बोदवड येथे ट्रकच्या धडकेत वृद्ध पादचाऱ्याचा जागीच मृत्यू

Jalgaon Accident News : शहरातील मलकापूर चौफुलीवर भरधाव आयशर ट्रकच्या धडकेत पायी जाणाऱ्या ८६ वर्षीय वृद्धाचा जागीच मृत्यू झाला.

गंगाराम जगदेव पाटील (रा. कुंभारवाडा, बोदवड) असे मृत व्यक्तीचे नाव असून, ही घटना शुक्रवारी (ता. १) सकाळी दहाच्या सुमारास घडली. ( elderly person died on spot after accident with truck in Bodwad jalgaon news)

जामनेरकडून मलकापूरकडे जाणाऱ्या भरधाव आयशर ट्रकने (क्रमांक एमएच ४६, बीएफ ६१३२) पायी चालत असलेले गंगाराम पाटील यांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात पाटील यांच्या डोक्याला, हाता-पायाला जबर मार लागून ते जागेवरच मृत झाले.

याबाबत सुरेश गंगाराम पाटील यांच्या फिर्यादीवरून संशयित अब्दुल वाहिद राजुद्दीन (रा. मुंबई) याच्याविरुद्ध बोदवड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयितासह ट्रक पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे. मृत गंगाराम पाटील यांचे बोदवड ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेद करून त्यांच्यावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

अतिक्रमणामुळे अपघातांच्या घटना

येथील मलकापूर चौफुली व जामठी रोडवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसरात एमएसआरडीकडून रस्त्याचे काम दीड वर्षांपासून सुरू आहे. रस्त्याची एक बाजू तयार झाली असून, या ठिकाणी व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केल्यामुळे पायी चालणेही कठीण झाले आहे. अतिक्रमित व्यावसायिकांमुळे वाहतुकीची कोंडी निर्माण होत असते.

त्यामुळे अनेक वेळा या ठिकाणी किरकोळ व गंभीर अपघात नेहमी होत असतात. पांडुरंगाचे निस्सीम भक्त असणारे अनेक वेळा पायी वारी करणारे वारकरी व गुरुदेव सेवा मंडळाचे सदस्य असणारे गंगाराम पाटील हे याच अतिक्रमणाचा बळी ठरले आहेत. या अपघातानंतर तरी येथील अतिक्रमण काढून रस्ते करावे, अशी मागणी संतप्त नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.