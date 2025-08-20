Jalgaon News : विजेच्या धक्क्याने एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू, दुर्दैवी घटनेने जळगाव हादरले

Summaryजळगावच्या एरंडोल तालुक्यात विजेच्या धक्क्याने एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू झाला.मृतांमध्ये आई, मुलगा, सून व दोन लहान मुलांचा समावेश असून तीन वर्षांची मुलगी मात्र बचावली.पोलिसांनी घटनास्थळी तपास सुरू केला असून अपघात की घातपात याबाबत चौकशी सुरू आहे..राज्य सर्वदूर मुसळधार पावसामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत, अनेक जिल्हयांत शेतीचे मोठे नुकसान झाल आहे. तर पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्याच्या काही दुर्घटनाही घडल्या आहेत. दरम्यान जळगावमधील एरंडोलमध्ये विजेच्या धक्क्याने एकाच कुटुंबातील पाच जणैांचा दुर्देवी मृत्यू झाला असून या घटनेची माहिती मिळतात पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून तपास सुरु केला आहे. हा अपघात आहे की घातपात याबद्दल तर्कवितर्क लढवले जात आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार जळगावमधील एरंडोल तालुक्यातील वरखेडी शिवारात ही धक्कादायक घटना घडली. यामध्ये आई, मुलगा, सून आणि दोन लगान मुलांचा जागेवरच मृत्यू झाला आहे. अख्ख्या कुटुंबाचा शॉक लागून मृत्यू झाला आहे. हा अपघात की घातपात होता? याची चर्चा जळगाव आणि एरंडोलमध्ये सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जळगावमध्ये पावसाने धुमाकूळ घातला आहे, त्यामध्ये विजेच्या शॉक लागण्याची घटना घडलेली असू शकते बोलले जात आहे. .पोलिसांनी तात्काळ पाच जणांचे मृतदेह ताब्यात घेतले असून तपास सुरू केला आहे. पोलिसांनी मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी सरकारी रूग्णालयात पाठवले आहेत. पोलिसांनी आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांची चौकशी सुरू केली आहे. पोलिसांकडून ही दुर्घटना आहे की आत्महत्या, हत्या याचा तपास सुरु आहे..घटनास्थळी पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, अप्पर पोलिस अधीक्षक कविता नेरकर तहसीलदार प्रदिप पाटील यांचेसह वीज वितरण कंपनी च्या अधिका-यांनी भेट दिली. .FAQsप्र.१: ही घटना कुठे घडली? उ: ही घटना जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल तालुक्यातील वरखेडी शिवारात घडली.प्र.२: किती जणांचा मृत्यू झाला? उ: या घटनेत एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू झाला.प्र.३: कोण बचावले? उ: या दुर्घटनेतून कुटुंबातील तीन वर्षांची मुलगी सुखरूप बचावली.प्र.४: पोलिस काय तपास करत आहेत? उ: पोलिस तपासत आहेत की ही घटना अपघात होती की घातपात, हत्या किंवा आत्महत्या.प्र.५: घटनास्थळी कोण-कोण पोहोचले? उ: जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, अप्पर पोलिस अधीक्षक कविता नेरकर, तहसीलदार प्रदीप पाटील आणि वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.