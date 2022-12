जळगाव : रावेर तालुक्यात १२ शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी सावकाराने अवैधरीत्या बळकावल्या होत्या. त्या जमिनी त्याच्या ताब्यातून सोडवून मूळ शेतकऱ्यांना परत करण्याचा आदेश जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवाई यांनी दिले होते.

त्यानुसार त्या शेतजमिनी रावेर महसूल विभागाने संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावावर केल्या असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी शुक्रवारी (ता. ३०) दिली.

रावेर तालुक्यातील दोन गावांत सावकारांच्या महसूल नोंदी रद्द करून सातबारा उताऱ्यांवर १२ शेतकऱ्यांच्या नावे लावून ताबा देण्याची कार्यवाही करण्यासाठी महसूल विभागाकडून अडवणूक करण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांनी गुरुवारी (ता. २९) जिल्हाधिकारी मित्तल यांची भेट घेतली होती. त्यावर संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावावर शेतजमिनी करण्याचे रावेर तहसील विभागाला सांगितले असल्याचे श्री. मित्तल यांनी सांगितले. (Escape from money lending Farming in name of farmers Collector aman mittal action Jalgaon News)

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

हेही वाचा: Nashik News : ब्रेथ अनालयझर न वापरता होणार Drunk & Driveची कारवाई

रावेर व यावल तालुक्यातील १५ शेतकऱ्यांच्या ९६ एकर शेती सावकारी अधित नियमातंर्गत आठ सावकारांच्या कचाट्यातून जिल्हा उपनिबंधक बिडवई यांनी ३० नोंव्हेबर २०२२ ला बाहेर काढून शेतकऱ्यांना परत केली होती. त्याबाबतचे आदेश पत्रही शेतकऱ्यांना देऊन संबंधित तलाठी, तहसीलदारांनाही पत्र पाठविले होते.

सावकाराने घेतलेल्या शेतजमिनी शेतकऱ्यांना परत देण्याचे पत्रात म्हटले होते. मात्र, महसूल प्रशासन त्यावर कार्यवाही करीत नव्हते. यामुळे शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्याबाबत माहिती दिली होती. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना वरीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा: Crime News : वाळू माफियावर कारवाई; ६५ लाखांचा साठा जप्त