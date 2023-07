Jalgaon Crime News : शेताच्या बांधावर म्हैस आल्यावरून शेतकऱ्याला मारहाण; ठार मारण्याची धमकी

Jalgaon Crime News : वावडदा (ता. जळगाव) येथील गोपाळवाडा परिसरात शेताच्या बांधावर म्हैस आल्यावरून एका तरुण शेतकऱ्याला ५ जणांनी मारहाण करून ठार मारण्याची धमकी दिली. (farmer was beaten up after buffalo came on farm jalgaon crime news)

वावडदा येथील योगेश गोपाळ (वय ३०) याच्या शेताच्या बांधावर बुधवारी (ता. ५) सायंकाळी पाचला म्हैस आल्याच्या रागातून गोरख गोपाळ, प्रकाश गोपाळ, चेतन गोपाळ, आप्पा गोपाळ आणि ताराबाई गोपाळ (सर्व रा. वावडदा, ता. जळगाव) यांनी शिवीगाळ करून लाठ्याकाठ्यांनी योगेश गोपाळ व त्याच्या नातेवाइकांना मारहाण केली व जीवे मारण्याची धमकी दिली.

याबाबत योगेश गोपाळ याने दिलेल्या फिर्यादीवरून एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक प्रदीप पाटील तपास करीत आहे.