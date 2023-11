Jalgaon Fire Accident: पारोळ्यात नगरसेवक जगदाळेंच्या घराला आग; कोट्यवधीची हानी

Jalgaon Fire Accident : येथील नगरसेवक मनोज जगदाळे यांच्या घराला आज (ता.१३) रात्री आग लागली. यात कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. आगीचे नेमके कारण समजू शकलेले नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार खांडेकरवाडा येथे नगरसेवक जगदाळे यांचे घर आहे. या घराला रात्री आठ ते नऊच्या सुमारास आग लागली. क्षणार्धात आगीने रौद्ररूप धारण केले. ( fire broke out at house of corporator Jagdale in Parola jalgaon news )

मिळेल त्या साधनांनी आगीवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले, मात्र आग भडकल्याने घरातील संसारोपयोगी वस्तूंसह इलेक्ट्रिक साहित्य जळून खाक झाले. आगीचे लोळ शहरात सर्वत्र दिसत असल्याने नागरिकांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली होती. घटनेची माहिती समजताच शहरातील रहिवासी व खांडेकरवाडा येथील नागरिकांनी धाव घेत आग विझविण्यासाठी मदत केली. माजी लोकनियुक्त नगराध्यक्ष करण पाटील,

माजी नगरसेवक मनीष पाटील, माजी नगराध्यक्ष गोविंद शिरोळे, माजी आरोग्य सभापती भय्या चौधरी, कैलास पाटील, माजी नगरसेवक पी.जी पाटील यांनी आग आटोक्यात आणण्यासाठी पारोळा, एरंडोल, धरणगाव, अमळनेर तसेच संदेश कृषी सेवा केंद्राच्या खासगी टँकरना पाचारण केले.

दरम्यान आगीचे तांडव रात्री अकरापर्यंत सुरू होते. पोलिस निरीक्षक सुनील पवार, उपनिरीक्षक राजू जाधव, गोपनीय विभागाचे महेश पाटील यांच्यासह पोलिस कर्मचारींनी गर्दी आटोक्यात आणत मदतकार्यात हातभार लावला.

आगीचे कारण अस्पष्ट

या आगीत संसारोपयोगी वस्तूंसह इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खाक झाल्या. यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. आग नेमकी कशामुळे लागली हे अद्याप समोर आलेले नाही. घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. आगीनंतर घरात असलेल्या सदस्यांना गल्लीतील युवकांनी प्रसंगावधान राखत सुखरूप बाहेर काढले.