Jalgaon News : यंत्रणांच्या उदासीनतेने हायकोर्टाची ‘तारीख पे तारीख’

Jalgaon News : राज्यातील आयुर्वेद महाविद्यालयांतील ‘बीएएमएस’च्या पाचशेहून अधिक जागा रिक्त असून त्या जागा भरून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असताना प्रवेश प्रक्रिया राबविणाऱ्या यंत्रणांच्या उदासीनतेमुळे या प्रकरणात ‘तारीख पे तारीख’चा अनुभव येत आहे. दोन महिन्यांपासून प्रलंबित या याचिकेवर सोमवार (ता.५) नंतर आता पुन्हा बुधवारी (ता.७) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

सोमवारी (ता.५) प्रतिवादींपैकी एका यंत्रणेकडून वकीलच हजर न झाल्याने विद्यार्थी ताटकळतच आहेत. यापूर्वी १५ डिसेंबरची तारीख मिळाली होती. (Five hundred BAMS seats in Ayurveda College are vacant and high courts to system apathy jalgaon news)