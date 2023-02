Jalgaon News : माजी नगराध्यक्षांच्या मुलाची गळफास घेऊन आत्महत्या

By

एरंडोल (जि. जळगाव) : येथील म्हसावद रस्त्यावरील सरस्वती कॉलनीतील माजी नगराध्यक्षा वैशाली आंधळे यांच्या ३१ वर्षीय विवाहित (Married) मुलाने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना आज (ता. १०) सकाळी अकराच्या सुमारास घडली.

आत्महत्येचे कारण कळू शकले नाही. (Former mayor Vaishali andhale son committed suicide by hanging himself jalgaon news)

म्हसावद रस्त्यावरील सरस्वती कॉलनीमध्ये माजी नगराध्यक्षा वैशाली आंधळे या पती निवृत्त पोलिस कर्मचारी विठ्ठल आंधळे, विवाहित मुलगा विशाल आंधळे, दुसरा मुलगा सागर आंधळे, सून व नातवंडे यांच्यासह राहतात. विठ्ठल आंधळे यांचा मोठा मुलगा विशाल विठ्ठल आंधळे (वय ३१) याने सकाळी अकराच्या सुमारास राहत्या घराच्या दुसऱ्या मजल्यावरील घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

विशाल आंधळे हा दुसऱ्या मजल्यावर झोपला होता. सकाळी अकराच्या सुमारास युवकाचा लहान भाऊ सागर विठ्ठल वंजारी हा विशाल यास उठविण्यासाठी गेला असता घराचा दरवाजा बंद होता व विशालकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नव्हता. सागर आंधळे याने चुलत भाऊ हर्शल शरद वंजारी यास मोबाईलवरून माहिती दिली.

हर्शल वंजारी याने गोपाल वंजारी व मित्र अतुल मराठे यांच्यासह विशाल आंधळे यांच्या घरी जाऊन दरवाजा ठोठावला. मात्र कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे घराची खिडकी उघडली असता विशाल याने गळफास घेतल्याचे दिसून आले. सागर आंधळे, हर्शल वंजारी यांनी आरडाओरड करताच कॉलनीतील रहिवाशांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली.

सागर आंधळे, हर्शल वंजारी यांनी मित्रांच्या सहाय्याने विशाल यास खाली उतरवून डॉ. फरहाज बोहरी यांच्या दवाखान्यात आणले. डॉक्टरांनी त्याची तपासणी केल्यानंतर तो मृत झाल्याचे सांगितले.

विशाल आंधळे याने गळफास घेतल्याचे समजताच आमदार चिमणराव पाटील, बाजार समितीचे माजी सभापती शालिग्राम गायकवाड, माजी नगराध्यक्ष रमेश परदेशी, किशोर निंबाळकर, राजेंद्र चौधरी, रवींद्र महाजन यांच्यासह शहरातील सामाजिक व राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी माजी नगराध्यक्षा वैशाली आंधळे यांच्या निवासस्थानी धाव घेऊन आंधळे परिवाराचे सांत्वन केले.

विशाल आंधळे यांच्या मित्रपरिवाराने नोव्हेंबरमध्ये त्याचा वाढदिवस मोठ्या धुमधडाक्यात साजरा केला होता. मनमिळाऊ व शांत स्वभाव असणाऱ्या विशालने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

मृत विशालवर रात्री अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याच्या पश्‍चात आई माजी नगराध्यक्षा वैशाली आंधळे, वडील विठ्ठल आंधळे, भाऊ सागर आंधळे, पत्नी, पाच वर्षाची मुलगी आणि दोन वर्षाचा मुलगा असा परिवार आहे. याबाबत हर्शल वंजारी याने दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस तपास करीत आहेत.

