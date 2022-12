By

जळगाव : शहरातील गजानन कॉलनीतील व्यापाऱ्याला पॅनकार्ड अपडेट करण्याच्या नावाखाली सायबर गुन्हेगारांनी २५ हजार रुपयांचा गंडा घातला आहे.

शहरातील गजानन कॉलनीत अभय सुभाष सांखला (वय ४७) मधुबन अपार्टमेंटमध्ये परिवारासह वास्तव्याला आहेत. (Fraud on pretext of PAN card update From merchant account 25 thousand lamps Jalgaon Crime News)

हेही वाचा : संयुक्त नावावरील गृहकर्जातून होईल प्राप्तीकराची बचत...

हेही वाचा: Jalgaon News : ‘रस्ता रोको’ पूर्वीच आंदोलकांना अटक

गुरुवारी (ता. ८) दुपारी तीनच्या सुमारास त्यांच्या मोबाईलवर अनोळखी व्यक्तीने मेसेज पाठवून बँक खात्याला पॅनकार्ड जोडण्यास सांगितले.

सांखला यांच्याकडून मोबाईलवर ओटीपी विचारून त्यांच्या बँक खात्यातून ऑनलाइन पद्धतीने २५ हजार रुपये लंपास केले.

सांखला यांनी सोमवारी (ता. १२) सायंकाळी सातला दिलेल्या फिर्यादीवरून जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक शरीफ शेख तपास करीत आहेत.

हेही वाचा: Jalgaon Political News : महापौर, विरोधी पक्षनेत्यांनी राजीनामा द्यावा; दिलीप पोकळे