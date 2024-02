Jalgaon: गिरीश प्रभुणे यांनी जातपंचायतीला केलेले समर्थन लोकशाहीला घातक; जातपंचायत मूठमाती अभियानाने केला तिव्र निषेध

Jalgaon News : ९७ वे अ.भा. मराठी साहित्य संमेलन नुकतेच पार पाडले. त्यातील एका भागात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते गिरीश प्रभुणे यांची मुलाखत घेण्यात आली.

या मुलाखतीत त्यांनी जातपंचायतचे जोरदारपणे समर्थन केले. त्यामुळे नवा वाद उभा राहिला आहे. त्यांच्या वक्तव्याचा महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जातपंचायत मूठमाती अभियानाने तिव्र निषेध व्यक्त केला आहे.

प्रभुणे यांचे वक्तव्य हे लोकशाहीला कमकुवत करणारे असुन महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेल्या जातपंचायत विरोधी कायद्याच्या विरोधात असल्याचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी म्हटले आहे. (Girish Prabhune support for Jat Panchayat dangerous for democracy Muthmati campaign strongly protested Jalgaon news)