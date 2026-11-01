Gold, Silver Rate Today: चांदीत आठ हजारांची, तर सोन्यात तीन हजारांची घसरण

जळगाव : येथील सुवर्ण बाजारात आठवडाभरापासून सोने व चांदीच्या भावात होत असलेली घसरण शनिवारी (ता. ३१) ही कायम राहिली. सोने तीन हजार, तर चांदीचे भाव आठ हजार रुपयांनी घसरले..आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परिणाम सोने व चांदीच्या भावात होत आहे. सोन्याच्या आणि चांदीच्या भावात मोठी घसरण होते. दिवाळी आणि धनत्रयोदशीच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना हा मोठा दिलासा मिळाला आहे. शुक्रवारी (ता. ३०) सोन्याचा भाव एक लाख ४१ हजार ३०० रुपये (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी) होता. .शनिवारी सकाळी सोन्याच्या भावात तीन हजार ३०० रुपयांची घसरण होऊन सोने एक लाख ३८ हजारांवर आले. चांदीचा भाव शुक्रवारी एक लाख ९० हजार (प्रतिकिलो विनाजीएसटी) होता. त्यात आठ हजारांची घसरण होऊन चांदीचा भाव एक लाख ८२ हजारांवर आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.