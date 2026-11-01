जळगाव

Gold, Silver Rate Today: चांदीत आठ हजारांची, तर सोन्यात तीन हजारांची घसरण

Gold Gets Cheaper by 3000 Rupees Silver Falls by 8000: सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी पडझड; चांदी आठ हजारांनी स्वस्त, सोन्यालाही उतरती कळा
Gold and Silver Price Update Silver Rates Decline by 8000 Rupees and Gold Prices Drop by 3000 Rupees in Latest Market Trend

Gold and Silver Price Update Silver Rates Decline by 8000 Rupees and Gold Prices Drop by 3000 Rupees in Latest Market Trend

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जळगाव : येथील सुवर्ण बाजारात आठवडाभरापासून सोने व चांदीच्या भावात होत असलेली घसरण शनिवारी (ता. ३१) ही कायम राहिली. सोने तीन हजार, तर चांदीचे भाव आठ हजार रुपयांनी घसरले.

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gold and silver
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