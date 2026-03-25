Gold Price Crash : सोनं-चांदी स्वस्त झालं की गुंतवणूक बुडाली? 24 दिवसांत किमतीत तब्बल 60 हजारांची घसरण; काय घडतंय बाजारात? गुंतवणूकदारांचे धाबे दणाणले

जळगाव : अमेरिका-इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे सोन्या-चांदीच्या भावात २४ दिवसांपासून अस्थिरता (gold price crash due to iran us war) आहे. २३ दिवसांत सोने २७ हजार पाचशे रुपयांनी (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी) घसरले, तर चांदीतही ६० हजारांची घसरण झाली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भाव घसरल्याने गुंतवणूकदारांचे धाबे दणाणले आहे. .सुरक्षित आणि योग्य परतावा देणारी गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे पाहिले जाते. ग्रामीण भागातील महिला सणासुदीला एक-दोन तोळे सोने खरेदी करतात. जेणेकरून अडीअडचणीला ते विकून हातात पैसा येईल. मात्र, अमेरिका-इराण यांच्यात युद्ध सुरू झाल्यापासून सोने-चांदीचे भाव अस्थिर आहेत. ते कधी वाढतील व कधी कमी होतील, हे सांगता येत नाही..२८ फेब्रुवारीला सोने एक लाख ६८ हजार (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी) होते. सोमवारी (ता. २३) सोने एक लाख ३४ हजार ५०० रुपयांवर पोहोचले. काल (ता.२४) सोने १ लाख ४० हजार ५०० रूपयांवर पोचले आहे..युद्ध सरू झाल्यापासून तब्बल २४ दिवसांत सोन्यात २७ हजार रुपयांची घसरण झाली. २८ फेब्रुवारीला चांदी दोन लाख ९० हजार (प्रतिकिलो, विनाजीएसटी) होती. मंगळवारी (ता.२४) चांदी २ लाख ३० हजारांपर्यंत खाली आली. तब्बल ६० हजारांची घट चांदीत झाली आहे..गुढीपाडव्याला सोने घसरेल, अशी आशा होती. यादिवशी सोने एक लाख ५१ हजार ५०० रुपये होते. साडेतीन मुहूर्तापैकी एक पूर्ण मुहूर्त गुढीपाडवा गणला जातो. यादिवशी सोन्याची मोठी खरेदी ग्राहक करतात. मात्र, यंदा तसे झाले नाही. केवळ २० टक्के ग्राहकांनी सोने खरेदी केल्याचे सुवर्ण व्यावसायिक सांगतात. केव्हा युद्ध बंद होते आणि सुवर्ण बाजाराला झळाळी येते, असे सुवर्ण व्यावसायिकांना झाले आहे.