Jalgaon Crime News : दोन लाखांसाठी विवाहितेचा छळ

Jalgaon News : शहरातील इंद्रप्रस्थनगर भागातील एका विवाहितेचा माहेरूहून २ लाख रुपये आणावेत, यासाठी छळ करण्यात आला.

२१ वर्षीय महिलेचे शोएब खान पठाण यांच्याशी २०२० मध्ये लग्न झाले. मात्र, लग्न झाल्यापासूनच विवाहितेकडे माहेरूहून २ लाख रुपये आणण्याची मागणी केली. (Harassment of married couple for two lakhs Jalgaon Crime News)

त्यासाठी विवाहितेचा सासऱ्याच्या मंडळीकडून शिवीगाळ, मारहाण करून छळ केला जात होता.

छळाला कंटाळून विवाहितेने बुधवारी (ता. १४) दिलेल्या फिर्यादीवरून शहर पोलिस ठाण्यात पती शोएब रफीक पठाण, सासू अरमान पठाण, चुलत सासू अफसाना पठाण, चुलत सासरे अयुब पठाण, जेठ वसीम पठाण, नंणद, दीर, नंदोईसह इतरांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक मिलिंद सोनवणे तपास करीत आहे.

