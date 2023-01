Jalgaon News : सासरच्या मंडळींकडून विवाहितेचा छळ

जळगाव : शहरातील गोपाळपुरा येथील माहेरवाशीण विवाहितेचा सासरच्या मंडळींनी शारीरिक व मानसिक छळ केला. (Harassment of the married woman by the in-laws jalgaon news)

वैशाली रवींद्र सुतार (वय २६) यांचा विवाह परभणी येथील रवींद्र देवीदास सुतार यांच्याशी २०१९ मध्ये झाला.

लग्नात मानपान दिला नाही, म्हणून सासरे, सासू, जेठ, जेठणी यांनी छळ केल्याने विवाहिता माहेरी निघून आल्या.

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

हेही वाचा: Jalgaon Crime News : नशिराबादला गोवंश कत्तल प्रकरणी दोघे अटकेत

सोमवारी (ता. २३) दिलेल्या तक्रारीवरून शनिपेठ पोलिस ठाण्यात पती रवींद्र, सासरे देवीदास गंभीरदास सुतार, सासू सुनंदा, चुलत जेठ गणेश, जेठाणी सुरेखा, रजनी व भानुदास सुतार (सर्व रा. परभणी) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक किरण वानखेडे तपास करीत आहेत.

हेही वाचा: Jalgaon Crime News : भरचौकात ड्रायफ्रूट व्यापाऱ्याला लुटले; भामटे भुसावळच्या दिशेने फरार