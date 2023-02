Jalgaon News : बनावट सौंदर्य प्रसाधनांची विक्री

जळगाव : शहरातील फुले मार्केटमधील (Market) व बळीराम पेठेतील दुकानात हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे लॅक्मे कंपनीचे हुबेहूब लेबल व पॅकिंग करून बनावट मालाचा साठा करणाऱ्या

दुकानदाराविरुद्ध बुधवारी (ता. २२) दुपारी सव्वाचारच्या सुमारास शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. (Hindustan Unilever Lakme company fake goods are stocked with exact labels and packing in Phule Market Baliram Pethe shops jalgaon news)

सिंधी कॉलनीतील रहिवासी दुकानदार विपिन प्रताप वरयानी (वय ३३) यांची बळीराम पेठेतील साई प्लाझा व सेंट्रल फुले मार्केटमध्ये कॉस्मेटिकची दुकाने आहेत.

या दोन्ही दुकानात वेगवेगळ्या बनावट व हलक्या दर्जाचा लॅक्मे कंपनीचे हुबेहूब लेबल व पॅकिंग करून रिमूवर क्रीमचा साठा केला असल्याची माहिती कंपनीचे मुंबई येथील फिल्ड ऑफिसर सिद्धेश सुभाष शिर्के यांना मिळाली. त्यावरून त्यांनी बुधवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास विपिन वरयानी यांच्या दोन्ही दुकानांमध्ये छापा टाकला.

त्या ठिकाणी कंपनीच्या नावाने बनावट लेबल व पॅकिंग केलेला माल आढळून आला. याप्रकरणी सिद्धेश शिर्के यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शहर पोलिस ठाण्यात कॉपीराईट ॲक्टनुसार दुकानदार विपिन वरयानी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक दत्तात्रय पोटे तपास करीत आहे.