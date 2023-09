Jalgaon Protest : बकालेच्या अटकेसाठी आता जंतर-मंतरवर करणार उपोषण

Jalgaon Protest : समाजातील महिलांविषयी आक्षेपार्ह विधान करून तत्कालीन एलसीबीचे निरिक्षक किरण बकाले याला फरार होऊन एक वर्ष झाले तरी त्यांना अटक न केल्याने आज जळगावात मराठा सन्मान यात्रेच्या अंतर्गत एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. (hunger strike will now be held at Jantar Mantar for arrest of Bakale jalgaon news)

यात बकालेच्या अटकेच्या मागणीसाठी आता थेट दिल्लीत जंतर-मंतरवर २ ऑक्टोबर रोजी उपोषण करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात तत्कालीन एलसीबीचे निरिक्षक किरण बकाले यांनी महिलांविषयी केलेले वक्तव्य हे समाजमाध्यमांमधून व्हायरल झाल्यामुळे राज्यभरात प्रचंड खळबळ उडाली होती.

यामुळे मराठा समाजातून तीव्र प्रक्षोभ उसळला होता. बकाले याला निलंबित करण्यात आल्यानंतर तो फरार झाला होता.

या घटनेला एक वर्ष झाले. अनेकदा आंदोलने करून देखील काहीही उपयोग झाला नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी देखील बकालेस तत्काळ अटक करण्याचे निर्देश देऊन देखील कारवाई झालेली नाही. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा छत्रपती शिवाजी महाराज ब्रिगेडचे संस्थापक अध्यक्ष अशोक शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आत्मसन्मान मोहिमेच्या अंतर्गत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.