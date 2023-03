Jalgaon News : पत्नीच्या डोक्यात हाणला रॉड

By

जळगाव : शहरातील रामेश्वर कॉलनीतील मंगलपुरी येथे घरघुती वादावरून पत्नीला बेदम मारहाण करून लोखंडी रॉड डोक्यात टाकून गंभीर दुखापत केली. (husband hit his wife in head with rod jalgaon crime news)

राहुल अशोक गोसावी पत्नी रविना गोसावी यांच्यासह वास्तव्याला आहेत. शनिवारी (ता. ११) सायंकाळी घरात राहुल आणि त्याची पत्नी रविना यांच्यात कौटुंबिक वाद झाला. या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले.

राहुलचा राग अनावर झाल्याने त्याने घरातील लोखंडी रॉड पत्नी रविनाच्या डोक्यात टाकला. मारहाणीत पत्नी रविना गंभीर जखमी झाली असून, तिच्यावर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरू आहेत.

रात्री उशीरा रविना गोसावी यांनी दिलेल्या जबाबावरून राहुल गोसावी याच्याविरोधात एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक अशोक पवार तपास करीत आहे.