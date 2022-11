By

जळगाव : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा जिल्हा रुग्णालयात रुग्णाचा नातलग व सफाई कर्मचारी यांच्यात वाद होऊन जोरदार हाणामारी झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १८) सकाळी घडली. या घटनेमुळे रुग्णालय परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. जिल्हा शासकीय महाविद्यालयात कंत्राटी पद्धतीने सफाई कर्मचारी काम करतात.

शुक्रवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास महाविद्यालयातील वॉर्ड क्रमांक ६ मध्ये कंत्राटी कर्मचारी आयुष खराटे आणि पवन सारवन (दोघे रा. गुरूनानकनगर, शनिपेठ) काम करीत होते. (In district hospital beating between Three Jalgaon Crime News)

त्याचवेळी आश्विन कमलाकर बिऱ्हाडे (वय २४ रा. जैनाबाद, जळगाव) हा तरुण त्यांचे नातवाइकास जिल्हा शासकीय रुग्णालयात भेटण्यासाठी आला होता.

स्वच्छता केलेल्या रस्त्यावरून जाण्याच्या कारणावरून अश्‍विन व कंत्राटी कर्मचारी आयुष खराटे, पवन सारवन यांच्यात वाद झाला. वादाचे पर्यवसान हाणामारीत होऊन त्यांच्यात जोरदार धुमश्‍चक्री उडाली. याबाबत अश्‍विनने दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

