जळगाव : रिक्षातून प्रवास करीत असलेल्या तिघांनी समाधान रमेश जाधव (वय ३४, समतानगर) याच्या खिशातून अडीच हजार रुपये लांबविले. रिक्षाचालक प्रवाशाला सोडून फरारी झाले. समाधान जाधव स्कूलव्हॅन चालक आहेत.

शनिवारी (ता. १२) रात्री साडेनऊच्या सुमारास तो घरी जाण्यसाठी स्वातंत्र्य चौकातून रिक्षात बसला. रिक्षात पूर्वीच तीन प्रवासी बसले होते. समाधान रिक्षात बसल्यामुळे दाटी होऊ लागली. व्यवस्थित बसता येत नसल्याने समाधानने मला पुढे येऊ दे, असे चालकाला सांगितले. (In under auto thieves and auto driver theft a money and documents of traveler Jalgaon Crime News)

चालकाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ रिक्षा थांबविली. समाधान उतरल्यानंतर त्याला पुढे बसू देण्याच्या आधीत रिक्षा चालकाने पळवून तो पसार झाला. जाधव यांनी आवाज देऊन तो थांबला नाही.

घाईघाईत समाधान याने रिक्षाचा (एमएच १९, व्ही ६५९२) हा नंबर लिहून ठेवला. रिक्षात बसलेल्या तिघांनी हातसफाई करून समाधानच्या एका खिशातील एक हजार, तर दुसऱ्या खिशातील दीड हजार, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, लायसन्स असलेले पाकीट लांबविले. हा प्रकार त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्याने जिल्हापेठ पोलिसांत तक्रार दिली. त्यावरून गुन्हा दाखल झाला.

