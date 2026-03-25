Iran Israel War : इराणसमोर अमेरिका झुकली? 5 दिवसांच्या युद्धविरामानंतरही धोका टळलेला नाही; भारतावर होणार 'हा' मोठा परिणाम!

जळगाव : अमेरिकेने पाच दिवसांसाठी युद्धविराम जाहीर केल्यानंतरही इराण मात्र आपल्या भूमिकेवर कायम (Impact of Iran-US Conflict on Global Energy Supply) आहे. इराणने ठराविक रणनीती वापरून या युद्धात बलाढ्य अमेरिकेला जेरीस आणल्याचे सिद्ध होतेय. मात्र, या युद्धाचे दूरगामी परिणाम संपूर्ण जगावर होणार असून, भारतात पेट्रोल- डिझेलचा पुरवठा सुरळीत होत असला तरी आता गॅसटंचाईचे संकट तीव्र होईल, अशी शक्यता आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक, साहित्यिक तथा वक्ते दीपक करंजीकर यांनी व्यक्त केली. .महापालिकेत नगरसेवकांच्या कार्यशाळेसाठी श्री. करंजीकर जळगावात आले होते. त्यांची महापालिकेतच महापौरांच्या दालनात भेट घेऊन संवाद साधला असता त्यांनी सध्याच्या जागतिक स्थितीवर अभ्यासपूर्ण विवेचन केले..इराणची कुशल रणनीतीअमेरिका-इस्त्रायल आणि इराणमधील युद्ध चौथ्या आठवड्यानंतरही कायम असून, त्याची व्याप्ती वाढतच आहे, त्याबाबत विचारले असता श्री. करंजीकर म्हणाले, इराणमधील ऊर्जा प्रकल्पांवरील वर्चस्वासाठी अमेरिकेने हे युद्ध जगावर अक्षरश: लादलेले आहे..Iran Israel War : 'भारतासाठी ही स्थिती चिंताजनक, युद्ध थांबले नाही तर देशावर त्याचे गंभीर परिणाम होणार'; PM नरेंद्र मोदी यांचा इशारा.आठवडाभरात इराणला शरण यायला भाग पाडू, हा अमेरिकेचा मोठा स्वप्नभंग ठरलांय. सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई ठार झाल्यानंतरही इराण सक्षमपणे लढा देतोय. कारण, इराणमध्ये तेहरानसह ४७ वेगवेगळे प्रांत असून, त्या प्रत्येक प्रांताची स्वतंत्र सैन्यव्यवस्था असून, ते संयुक्तपणे अमेरिकेचा प्रतिकार करतेय. म्हणूनच सर्वोच्च नेतृत्व संपल्यानंतरही इराणने हार मानलेली नाही..'होर्मुझ'वर इराणचे वर्चस्वकच्च्या तेलासह गॅसचा बहुतांश साठा जगभराला ज्या क्षेत्रातून होतो त्या 'होर्मूझ' सामुद्रधुनीवर निर्विवादपणे इराणचे वर्चस्व असल्याचा दावा करत श्री. करंजी म्हणाले, या मार्गावर इराणने जागोजागी माईन्स पेरून ठेवले असून, त्याचा ताबा अमेरिकेला घेता येणे शक्य नाही. 'होर्मूझ'ची नस दाबून इराण जगभरातील तेल, गॅसपुरवठा विस्कळीत करू शकतो. त्यातून अमेरिकेची कोंडी झाली आहे..Gas Cylinder Shortage Impacts Small Businesses : धक्कादायक! गॅस सिलिंडरच्या टंचाईमुळे त्रस्त झालेल्या हॉटेल व्यावसायिकानं हॉटेलमध्येच घेतला गळफास.भारतावर गॅसटंचाईचे संकटया युद्धाच्या भारतावरील परिणामाबाबत बोलताना श्री. करंजीकर म्हणाले, पेट्रोल- डिझेलच्या बाबतीत आपल्याला चिंता नाही. कारण, आपण कच्च्या तेलाची आयात करण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध करून ठेवले आहेत. कुणी काहीही बडबड करो, आपल्याला ट्रम्पच्या परवानगीची गरज नाही. आपण रशियाकडून सातत्याने वाढीव तेल आयात करतोय. मात्र, बहुतांश गॅसचा पुरवठा मध्य- पूर्वेतील कतार, कुवैतमधून होतो..कतारकडून ६१ टक्के गॅस आपण घेतो, त्याच्या ऊर्जा प्रकल्पावरील हल्ल्याने उत्पादन बंद झाले आहे. त्यामुळे गॅसटंचाईचे मोठे संकट निर्माण होणार आहे, त्यासाठी आपण तयार असले पाहिजे. आणि सोबतच पर्यायी ऊर्जास्त्रोत म्हणून बायोगॅस व अन्य स्त्रोतांवर काम करणे आता गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सूचित केले..'घातसूत्र-२' पुढील वर्षी येणारश्री. करंजीकर यांचे 'घातसूत्र' हे पहिल्या व दुसऱ्या जागतिक महायुद्धासह जगभरातील महत्त्वपूर्ण घटना- घडामोडी आणि अर्थकारणावरील पुस्तक प्रचंड लोकप्रिय ठरले. त्याची २४ वी आवृत्तीही हातोहात विकली गेली. त्याचे इंग्रजी भाषांतरातील पुस्तकही गाजत असून, त्यामुळे धमक्या येत असल्याचे श्री. करंजीकर म्हणाले. लवकरच 'घातसूत्र'चे हिंदी रुपांतर बाजारात येईल, आणि सोबतच डिसेंबर २०२७ पर्यंत 'घातसूत्र- २' प्रकाशित होईल, असेही त्यांनी सांगितले.