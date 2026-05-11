Jalgaon Child Abuse Cases : धक्कादायक! 28 महिन्यांत 50 चिमुरड्यांचे लैंगिक शोषण; परिचितांनीच तोडले लचके, 46 मुली, 4 मुलांचा समावेश

जळगाव : जिल्ह्यात गेल्या २८ महिन्यांत ४६ मुली आणि चार अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण झाल्याचे गुन्हे दाखल झाले (child abuse cases in Jalgaon district) आहेत. दाखल गुन्ह्यांमध्ये गंभीर बाब म्हणजे या पीडित बालकांचे लचके तोडणारे दूरचे कुणी नाही तर बहुतांश परिचित असल्याचे भयावह वास्तव समोर आले आहे. .पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे मे-२०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात साडेतीन वर्षीय बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याची संतापजनक घटना घडली होती. या प्रकरणातील मुख्य संशयिताला अटक करण्यात आली. अशाच घटना आपल्या आजूबाजूला घडतात. या पार्श्वभूमीवर आता पालकांनीच सजग राहणे गरजेचे आहे..कुणीही काका-मामा किंवा गल्लीतील नातेवाईक आपल्या मुलांना प्रलोभन देत असेल तर आपण काळजी घेणे अपेक्षित आहे. ऐरवी घडणारे लैंगिक अत्याचारांची प्रकरणे प्रेमप्रकरण, लग्नाचे आमिष किंवा प्रलोभन देऊन करण्यात येणारे शोषण या गटात मोडतात. मात्र, जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे, की गेल्या २८ महिन्यात दाखल असलेल्या बाल लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांत परिचितांकडूनच हे गुन्हे घडल्याचे निष्पन्न झाल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे..गेल्या २८ महिन्यात बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटनांचा अभ्यास केला असता बहुतांश नातेवाईक, मित्र, परिचित आरोपी आढळून आले आहेत. आपल्या मुला-मुलींशी पालकांनी नियमित संवाद साधणे गरजेचे आहे. जेणेकरुन ही मुलं पालकांशी मनमोकळेपणाने बोलतील. सोबतच त्यांना बॅड-टच म्हणजे काय, कोणी आमिष देत असेल तर वेळीच सवाध होण्याचे व नकार देण्यास सांगावे. खास करुन आईने आपल्या मुला-मुलींशी मनमोकळा संवाद साधावा. अप्रिय घटना कळल्यास तत्काळ जवळच्या पेालिस ठाण्यात कळवा, पोलिसांची मदत घ्या.- श्रीकांत धिवरे जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जळगाव.'पॉस्को' दाखल गुन्हे२०२४.... २२ गुन्हे२०२५... १३ गुन्हे२०२६ (३ एप्रिलपर्यंत).... १५ गुन्हेएकूण गुन्हे : ५०यातील काही निष्कर्ष५० गुन्ह्यांमध्ये : ४६ मुली ४ मुलेपीडित वय७ वर्षांपेक्षा कमी वय : १११४ वर्षांपेक्षा कमी वय : १६१७ वर्षांपेक्षा कमी वय : २३सगळ्यात कमी वयाची पीडित : वय ३.संशयित आरोपी वय१४ वर्षे वय : २ संशयित१७-१९ वय : १२ संशयित२१-३० वय : २२ संशयित३०-५० वय : ८ संशयित६० व अधिक वय : ६ संशयितसगळ्यात वयस्कर आरोपी वय : ७८आरोपी निष्कर्षओळखीचा : २५नातेवाईक : १०शेजारी : १२मित्र : १स्कूल संबंधित : २अज्ञात : ० (महत्त्वाचे ).घटना कुठे घडलीपीडिते/ शेजारच्या घरात : २८शेतात : ११कारमध्ये :१व्हॅनमध्ये :१खुल्या जागेत : ९संशयित सध्या कुठे आहेत?जेलमध्ये : २२शिक्षा झाली : १ (५ वर्ष शिक्षा) उरलेले जामिनावर बाहेर आहेत..लहान मुलांच्या सुरक्षेसंबंधात आधीच आपण अप्रिय घटनेला प्रतिबंध करू शकू, यासाठी खालील बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे आवाहन जळगाव पोलिसांतर्फे करण्यात येत आहे.लहान मुलांशी पालकांनी मोकळा संवाद ठेवावावेळीच गूड टच, बॅड टच याचे प्रशिक्षण द्यावेमुलांना अनोळखी लोकांबरोबर पाठवू नयेमुलांच्या बदलत्या स्वभावाकडे लक्ष देणे मुलांच्या वागण्यात अचानक बदल दिसल्यास लक्ष देणेऑनलाइन वापरावर पालकांनी नियमित लक्ष ठेवावेपोलिस काका - दीदी उपक्रम जास्तीत जास्त राबवावेतशालेय मुलांना बेसिक कायदेशीर बाबींची ओळख करून द्यावीसाइबर गुन्ह्याबाबत मुलांना अवगत करावेमुले सोशल मीडिया आणि ओटीटीवर काय पाहत आहेत, याकडे लक्ष देणेस्कूल सेफ्टी ऑडिट करून घेणेमुलांसाठी कंप्लेंट बॉक्स शिक्षण इमारतीत लावणेयाकडे विशेष लक्ष देणे- एकांतात घेतले जाणारे ट्यूशन/खासगी शिकवणी, वाहनचालक (ड्रायव्हर), घरकाम करणारे कर्मचारी / मदतनीस,वसतिगृह (हॉस्टेल) कर्मचारी, क्रीडा प्रशिक्षक / कोच, ऑनलाइन गेमिंग किंवा चॅटमधील अनोळखी व्यक्तीपूर्ण विश्वास नसल्यास मुलांना देखरेखीशिवाय इतरांकडे रात्री राहण्यासाठी पाठवू नयेमुलांकडे नेहमी आपत्कालीन संपर्क क्रमांकांची यादी असावीशाळेचे नाव, घराचा पत्ता किंवा वैयक्तिक माहिती सार्वजनिकपणे शेअर करू नये.अनोळखी व्यक्तींना फोटो किंवा व्हिडिओ पाठवू नयेत.तत्काळ डायल ११२ ची मदत घेण्यात यावी.