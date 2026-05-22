Jalgaon News : पंपावर जेवणाच्या पंगती, पेट्रोल-डिझेलसाठी शेतकऱ्यांच्या रात्रभर रांगा...

जळगावमधील धरणगाव येथील चोपडा रस्त्यावरील पेट्रोल पंपावर रणरणत्या उन्हात तब्बल दहा ते बारा तासांपासून थांबून असलेल्या शेतकरी ग्राहकांना पेट्रोलपंपाचे मालक चंदन पाटील यांनी थंडगार पाण्याची व्यवस्था दिवसभर केली होती. शिवाय सायंकाळी सुमारे चारशे ग्राहकांच्या भोजनाची व्यवस्था करुन माणुसकीचा हात दिला. त्यांच्या या औदार्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..शहरासह परिसरात गेल्या दोन, तीन दिवसांपासून डिझेलची तीव्र टंचाई जाणवू लागली आहे. ज्यामुळे वाहनधारकांसह शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. शेतीकामांना सुरुवात झाल्याने डिझेलची अत्यंत गरज भासत आहे. ट्रॅक्टर, जेसीबीसह शेतात इतर कामांसाठी लागणाऱ्या वाहनांना डिझेलचीच आवश्यकता भासते. सध्या डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे डिझेल मिळणे कठीण होत आहे. चोपडा रस्त्यावरील चंदान पाटील यांच्या पेट्रोल पंपावर बुधवारी (ता. २०) रात्री दहाला डिझेलची गाडी येणार असल्याची चाहूल ग्राहकांना लागली. त्यामुळे दुपारी बारापासूनच शेतकरी व वाहनधारकांच्या अक्षरशः रांगा लागल्या..वाहनांसह ड्रम तसेच डिझेल साठवणुकीसाठी मिळेल ते साहित्य सोबत घेऊन ग्राहक रांगेत उभे होते. तब्बल दहा तासांहून अधिक वेळेपासून उभ्या असलेल्या शेतकरी व ग्राहकांसाठी चंदन पाटील यांनी शुद्ध थंडगार पाण्याची व्यवस्था दिवसभर केली. सायंकाळपर्यंत त्यांच्या पंपावर सुमारे ३०० ते ४०० ग्राहक रांगा लावून उभे होते. काबाडकष्ट करणारे शेतकरी दिवसभर थांबून असल्याने चंदन पाटील यांनी लगेचच सर्वांसाठी भोजनाची व्यवस्था केली. ही व्यवस्था पाहून ग्राहकांनी खूपच समाधान व्यक्त केले..Diesel Shortage: डिझेल टंचाईने पैठण तालुका ठप्प; पंपावर शेतकऱ्यांच्या रांगा, मशागतीची कामे अडचणीत.एखाद्या गर्दीच्या ठिकाणी अशा प्रकारची भोजनाची व्यवस्था होणे, हे पहिल्यांदाच सर्वांनी अनुभवले. अनेकांना तर हे स्वप्नवत असल्याचे वाटत होते. चंदन पाटील यांचे वडील डी. जी. पाटील यांचे सामाजिक संबंध पाहता सातत्याने त्यांनी समाजसेवेसाठी पदरमोड केली आहे. त्यांचा हा समाजसेवेचा वारसा चंदन पाटील जोपासत असल्याच्या प्रतिक्रिया यावेळी उपस्थित असलेल्या ज्येष्ठ शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या..Chhatrapati Sambhajinagar: डिझेलसाठी धावाधाव पाहून पेट्रोलसाठी रांगा ! ग्रामीण भागातील टंचाईचा भार शहरातील पंपांवर पेट्रोल-डिझेल दरात ९५ पैसे वाढीचाही परिणाम.रात्री उशीराने डिझेलचे टैंकर आल्यानंतर सर्वांनी डिझेल घेतले व आनंदाने घरी परतले. या संदर्भात चंदन पाटील यांना विचारणा केली असता, तब्बल दहा-बारा तासांपासून पंपावर भर उन्हात बसलेल्या ग्राहकांची व्यवस्था करणे ही माझी सामाजिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. दिवसभर पंपावर थांबलेला ग्राहक उपाशी घरी जात असेल तर ते पाहून मला देखील झोप लागणार नाही. भविष्यातही असे काही प्रसंग आले तर ग्राहकांची व्यवस्था करण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याची भावना पाटील यांनी व्यक्त केली.