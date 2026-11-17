जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची बिनविरोध निवड झालीय. जामनेर विकास सोसायटी मतदारसंघातून गिरीश महाजन हे पहिल्यांदाच जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. त्यांच्याविरोधात भाजपच्याच एका कार्यकर्त्याने अर्ज दाखल केला होता. मात्र आता त्याच्या माघारीमुळे महाजन यांचा मार्ग मोकळा झाला..महाजन यांनी यापूर्वीच जामनेर तालुक्यातून बिनविरोध निवडून येण्याचा विश्वास व्यक्त केला होता. जामनेर तालुक्यातील विकास संस्थांच्या एकूण ९४ मतांपैकी ८५ मते भाजपच्या बाजूने असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. त्यांच्या विरोधात उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या भाजप कार्यकर्ते तुकाराम निकम यांनी माघार घेतल्याने महाजन यांचा बिनविरोध निवडीचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या राजकारणात महाजन यांची एन्ट्री झाली आहे..भ्रष्टाचाराचं जिवंत उदाहरण! केजरीवालांचा 'शीशमहल' सर्वांसाठी खुला, तिकीट घेऊन पाहता येणार; भाजप सरकारची घोषणा.जामनेर मतदारसंघातून मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह रघुनाथ पाटील आणि तुकाराम विठोबा निकम यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. दरम्यान या संदर्भात रघुनाथ पाटील यांचा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी बाद केला होता त्यावर त्यांनी आव्हान देत नाशिक येथे सहाय्यक निबंधक कार्यालयात हरकत दाखल केली. तेथे देखील त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला होता. तर दुसरे उमेदवार तुकाराम निकम यांनी आज माघारीच्या दिवशी गिरीश महाजन यांना पाठिंबा देत त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे.दरम्यान जिल्हा बँकेची निवडणूक महायुतीच्या माध्यमातून लढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र जागावाटपावरून महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये अद्याप काही मतदारसंघांमध्ये मतभेद आहेत. मुक्ताईनगर मतदारसंघावर शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दावा कायम ठेवला आहे. दुसरीकडे केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनीही या मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे..जिल्हा बँकेत जागावाटपाचा तिढा सोडवण्यासाठी अजिंठा शासकीय विश्रामगृहावर महायुतीच्या नेत्यांच्या बैठका झाल्या. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांशीही चर्चा झाली. आता २९ नोव्हेंबरला होणाऱ्या मतदानापूर्वी आणखी किती जागा बिनविरोध होतात याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.