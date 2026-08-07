जळगाव

Jalgaon Flyover Proposal : जळगाव महामार्गावर होणार 3 नवीन उड्डाणपूल! खासदार स्मिता वाघ यांच्या प्रस्तावाला गडकरींचा सकारात्मक प्रतिसाद, 'त्या' पुलाचीही घेतली गंभीर दखल

Jalgaon flyover proposal Nitin Gadkari : जळगावमधील वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा धोका कमी करण्यासाठी तीन ठिकाणी उड्डाणपुलांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. असोदा उड्डाणपूल खचल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Nitin Gadkari Orders Inquiry Into Asoda Flyover Collapse

Nitin Gadkari Orders Inquiry Into Asoda Flyover Collapse

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जळगाव : शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावर वाहतूक कोंडीची समस्या व अपघातांचा वाढता धोका लक्षात घेता आकाशवाणी चौकासह इच्छादेवी, अजिंठा चौकात उड्डाणपुलासंबंधी प्रस्ताव खासदार स्मिता वाघ यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींकडे (Smita Wagh Jalgaon flyover demand) मांडला. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततेसंदर्भात त्यांनी सूचना केल्या. सोबतच पाळधी-तरसोद ‘बायपास’वर असोद्याजवळील उड्डाणपूल खचल्याच्या गंभीर घटनेची दखल घेत गडकरींनी या कामाच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देत कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.

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