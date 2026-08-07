Jalgaon Flyover Proposal : जळगाव महामार्गावर होणार 3 नवीन उड्डाणपूल! खासदार स्मिता वाघ यांच्या प्रस्तावाला गडकरींचा सकारात्मक प्रतिसाद, 'त्या' पुलाचीही घेतली गंभीर दखल

जळगाव : शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावर वाहतूक कोंडीची समस्या व अपघातांचा वाढता धोका लक्षात घेता आकाशवाणी चौकासह इच्छादेवी, अजिंठा चौकात उड्डाणपुलासंबंधी प्रस्ताव खासदार स्मिता वाघ यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींकडे (Smita Wagh Jalgaon flyover demand) मांडला. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततेसंदर्भात त्यांनी सूचना केल्या. सोबतच पाळधी-तरसोद ‘बायपास’वर असोद्याजवळील उड्डाणपूल खचल्याच्या गंभीर घटनेची दखल घेत गडकरींनी या कामाच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देत कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत..असोदा उड्डाणपूल खचल्याची घटना घडल्यानंतर खासदार स्मिता वाघ यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट देत प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घटनेची माहिती घेत नागरिकांशी संवाद साधून परिस्थितीचा आढावा घेतला..स्मिता वाघांनी केली तक्रारनवी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन निकृष्ट दर्जाच्या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासह दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली दरम्यान, या दुर्घटनेनंतर राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीशजी महाजन, जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबरावजी पाटील, आमदार राजूमामा भोळे, जळगावचे महापौर दीपमाला काळे तसेच जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली..Kolhapur Municipal Corporation Job : कोल्हापूर महापालिकेत मेगा भरती! 4,445 पदांच्या आकृतिबंधास मान्यता; उमेदवारांसाठी मोठी संधी, 700 पदे भरण्याची शक्यता.शहरात तीन पुलांचा प्रस्तावतसेच खासदार स्मिता वाघ यांनी जळगाव शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी, वारंवार होणारे अपघात आणि नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा मुद्दाही केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्यासमोर प्रभावीपणे मांडला. शहरातील आकाशवाणी चौक, इच्छादेवी चौक, अजिंठा चौक तसेच नशिराबाद येथील महालक्ष्मी मंदिर मार्गावर उड्डाणपूल अथवा व्हेईक्युलर अंडरपास (VUP) उभारण्याची मागणी त्यांनी केली..या प्रस्तावांनाही केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे जळगाव शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास, अपघातांना आळा बसण्यास आणि नागरिकांना सुरक्षित व सुकर प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..Pune-Bengaluru Highway : सांगली पेठ नाका ते साताऱ्यातील वळसे फाटा दरम्यान 14 स्पीडगन कॅमेरे; वेगमर्यादा ओलांडल्यास थेट ई-चलनाची होणार कारवाई.जळगाव शहराची वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता वाहतूक व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे ही काळाची गरज आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आणि विकासकामांना गती देण्यासाठी माझा पाठपुरावा यापुढेही सातत्याने सुरू राहील.-स्मिता वाघ, खासदार, जळगाव.कामाच्या चौकशीसह कंत्राटदार काळ्या यादीतजलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनीही या पुलाची पाहणी करून गडकरींच्या कार्यालयाशी संपर्क करत माहिती दिली होती. खासदार वाघ यांच्या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत श्री. गडकरी यांनी तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या संबंधित ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचा निर्णय घेत संबंधित अधिकारी व जबाबदार व्यक्तींवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.