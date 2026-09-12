जळगाव

Jalgaon Ganeshotsav : बऱ्हाणपूरहून आणलेली 47 हजारांची 12 फुटांची गणेशमूर्ती वाटेतच दुभंगली! स्थापनेपूर्वीच विसर्जनाची दुर्दैवी वेळ; कार्यकर्त्यांचा मूर्तिकारावर गंभीर आरोप

12-Foot Ganesh Idol Breaks on Way to Jalgaon : बऱ्हाणपूरहून जळगावला आणलेली १२ फूट उंचीची, ४७ हजार रुपये किमतीची गणेशमूर्ती वाहतुकीदरम्यान दुभंगली. स्थापनेपूर्वीच मूर्तीचे विसर्जन करण्याची वेळ जय महाराष्ट्र मित्र मंडळावर आली.
Ganesh Idol Broken News

Ganesh Idol Broken News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

जळगाव : गणेशोत्सवासाठी मोठ्या उत्साहात बऱ्हाणपूर येथून आणलेली १२ फूट उंचीची गणेशमूर्ती जळगावच्या वाटेवरच दुभंगल्याने नवी पेठेतील जय महाराष्ट्र मित्र मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना स्थापनेपूर्वीच मूर्तीचे विसर्जन करण्याची वेळ आली. सुमारे ४७ हजार रुपये खर्च करून तयार करून घेतलेल्या या मूर्तीची अवस्था पाहून मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना धक्का बसला. मूर्ती पूर्णपणे वाळण्यापूर्वीच ती घाईघाईने ताब्यात देण्यात आल्याने हा प्रकार घडल्याचा आरोप मंडळाने केला आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
ganesh chaturthi festival
Ganesh Chaturthi 2026
Marathi News Esakal
www.esakal.com