Gold Silver Prices : पितृपक्षामुळे सोने-चांदीची 'झळाळी' पडली फिकी; ग्राहकांची खरेदीकडे पाठ, आता विजयादशमीची आशा, जाणून घ्या दर

जळगाव : पितृपक्षात शुभकार्ये केली जात नाहीत. त्याबरोबरच मोठ्या वस्तूंची खरेदीही केली जात नाही. पितृपक्षाचा सुवर्णबाजारापेठेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. गेल्या २७ सप्टेंबरला पितृपक्ष सुरू (Jalgaon gold price) झाला. तेव्हापासून सोने, चांदीचे भाव सातत्याने कमी होत आहेत. ग्राहकांनी, गुंतवणूकदारांनी सोने- चांदी खरेदीकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र सुवर्णबाजारपेठेत पाहावयास मिळते. मात्र, आगामी नवरात्रोत्सव, नंतर येणारा साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेला विजयादशमी (दसरा) यादिवशी सोने- चांदीत मोठी उलाढाल होईल, अशी आशा सुर्वण व्यावसायिकांना आहे. .गणेशोत्सवात (ता.१४ सप्टेंबर) सोने चांदी तेजीत होते. एक लाख ५१ हजार रुपये सोने (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी) व दोन लाख तीन हजारांवर (प्रतिकिलो, विना जीएसटी) चांदी होती. त्यात १८ सप्टेंबरला वाढ झाली. सोने एक लाख ५२ हजार ५०० (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी), तर चांदीत दोन लाख ४१ हजारांवर पोहोचली. नंतर सोन्यात कधी एक हजार रुपयांची, तर चांदीत तीन हजारांची घसरण झाली..अनंत चतुर्दर्शीला (ता.२५) सोने एक लाख ५० हजारांवर, तर चांदीत दोन लाख ३२ हजारांपर्यंत खाली आले.त्यानंतर सोने चांदीत घसरण सुरूच आहे. गेल्या २७ सप्टेंबरपासून पितृपक्ष सुरू झाला आहे. यात दोन दिवस सोने चांदीत चलती होती. २९ सप्टेंबरला सोने, चांदीत मात्र वाढ झाली. सोने १ लाख ५१ हजार तर चांदीत २ लाख ३५ हजारांवर पोचली. नंतर पुन्हा सोने १ लाख ४७ हजार ३०० तर चांदी २ लाख ३२ हजारांपर्यंत खाली आले होते. आज सोने १ लाख ४९ हजार व चांदी २ लाख २६ हजारांवर स्थिर आहे..Maharashtra TET Exemption : शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी 'टीईटी' आवश्यकच; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने याचिका फेटाळल्या.अजून आठवडभर चित्र स्थिरसुवर्ण व्यावसायिकांच्या अभ्यासानुसार सोने, चांदीचे मार्केट सध्या डाऊन आहे. नवरात्रोत्सवापासून भावात थोडी सुधारण होईल. विजया दशमीला मार्केट तेजीत असेल ते पुढे दिवाळी, नंतर लग्नसराइपर्यंत कायम असेल. आगामी काळात सोने सुमारे दोन लाख ते चांदीत तीन ते साडेतीन लाखांपर्यंत पोहोचू शकते, असा अंदाज आहे..Manmad Indore Railway Project : मनमाड-इंदूर रेल्वेसाठी 4,930 कोटींची निविदा; महू-ग्यासपूरखेडी 72.66 किलोमीटर मार्ग; 48 महिन्यांची कामासाठी मुदत.सोने दहा, तर चांदी २५ हजारांनी वधारणारआगामी काळात सोन्यात दहा ते १५ व चांदीत २५ ते २० हजार रुपयांची वाढ हेाईल, असा अंदाज आहे. सध्या पितृपक्षामुळे सुवर्णबाजाारात गर्दी नाही. सोन्याची विक्री कमी होते आहे. अजून आठवडाभर असे चित्र नंतर असेल. नंतर मात्र, नवरात्रोत्सव, दसरा, दिवाळी असे सण आहेत. लग्नसराई सुरू होइल, अशी माहिती सुवर्ण अभ्यासक स्वरूप लुुंकड यांनी ‘सकाल’ला दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.