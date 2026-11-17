जळगाव : दीपोत्सवात सोने व चांदीच्या भावात वाढ झाल्यानंतर पुन्हा सोन्या-चांदीचे भाव कमी होत आहेत. अमेरिकेतील व्याजदरवाढीच्या शक्यतेने सोन्या-चांदीच्या भावावर त्याचा परिणाम होत असून, सोमवारी (ता. १६) सोन्या-चांदीचे भाव मोठ्या फरकाने कमी झाले. यामुळे आगामी लग्नसराईच्या तोंडावर कमी होत असलेल्या भावामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे...दीपोत्सवात सोन्या-चांदीचे भाव वाढले होते. मात्र, आता भाव कमी होऊ लागले आहेत. अमेरिकेतील फेडरल रिझव्र्हकडून व्याजदरवाढीची शक्यता आहे, तर डॉलरची मजबुती आणि बॉण्डवरील परतावा वाढल्याने गुंतवणूकदार सोने-चांदी खरेदी करत नाहीत. याचाच परिणाम जागतिक बाजारासह जळगावच्या सराफा बाजारातही दिसून येत आहे. यामुळे सोन्या-चांदीच्या भावात काही दिवसांपासून घसरण होत आहे..सोने २,२०० ने कमी, चांदीतही मोठी घसरणमागील दोन दिवसांनंतर सोन्या-चांदीच्या भावात सोमवारी आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मोठी घसरण झाली. रविवारी (ता. १५) सोन्याचा भाव एक लाख ३६ हजार ७०० रुपये (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी) होता. .यात सोमवारी सुवर्ण बाजार खुला झाल्यानंतर सोन्याचा भाव २,२०० रुपयांनी कमी होऊन सोने एक लाख ३४ हजार ५०० रुपयांवर आले, तर चांदीचे भाव तब्बल आठ हजार रुपयांनी कमी झाले. एक लाख ८० हजार (प्रतिकिलो विनाजीएसटी) रुपयांवर असलेली चांदी एक लाख ७२ हजार रुपयांपर्यंत खाली आली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.