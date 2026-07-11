जळगाव

Tukaram Mundhe FDA Action : गुजरात-एमपी टू जळगाव...! तुकाराम मुंडेंनी चार्ज घेताच 'गुटखा किंग'चे धाबे दणाणले; गुटखा माफिया एकमेकांच्या उठले जिवावर, सूड उगवण्याचा प्रयत्न

Tukaram Mundhe's Crackdown on Gutkha Smuggling : तुकाराम मुंडे यांच्या कठोर कारवाईनंतर जळगावातील गुटखामाफियांनी तस्करीचे मार्ग बदलले. 'मकोका'च्या धाकामुळे मोठे व्यापारी मागे हटले असून गुटखामाफियांमध्ये अंतर्गत संघर्ष वाढल्याचे चित्र समोर आले आहे.
Tukaram Mundhe FDA crackdown

Tukaram Mundhe FDA crackdown

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जळगाव : राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचा पदभार आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी घेतल्यापासून जळगावात गुटखामाफियांनी आपली वाट बदलली आहे. पारंपरिक मार्गाने मालाची आवक थांबल्याने वेगळ्या मार्गाने माल मागवला (Tukaram Mundhe FDA action) जातोय. यातूनच गुटखामाफियांमधील अंतर्गत धुसफूस वाढून ते एकमेकांच्या जिवावर उठल्याचे चित्र जळगाव जिल्ह्यात दिसून येते.

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