Tukaram Mundhe FDA Action : गुजरात-एमपी टू जळगाव...! तुकाराम मुंडेंनी चार्ज घेताच 'गुटखा किंग'चे धाबे दणाणले; गुटखा माफिया एकमेकांच्या उठले जिवावर, सूड उगवण्याचा प्रयत्न

जळगाव : राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचा पदभार आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी घेतल्यापासून जळगावात गुटखामाफियांनी आपली वाट बदलली आहे. पारंपरिक मार्गाने मालाची आवक थांबल्याने वेगळ्या मार्गाने माल मागवला (Tukaram Mundhe FDA action) जातोय. यातूनच गुटखामाफियांमधील अंतर्गत धुसफूस वाढून ते एकमेकांच्या जिवावर उठल्याचे चित्र जळगाव जिल्ह्यात दिसून येते..मध्यप्रदेशातील बऱ्हाणपूर आणि गुजरात राज्यातून जळगावात गुटख्याची प्रचंड आवक होते. गुजरातमधून एक दिवसाआड १ कोटीचं अख्खं कंटेनर धुळेमार्गे चाळीसगाव-अमळनेर येथे खाली होत होते. तर बऱ्हाणपूर येथूनही मोठ्या प्रमाणावर माल मागवला जात होता. मात्र, तुकाराम मुंडे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाचा पदभार स्वीकारताच कारवाईचा धडाका सुरू झाला आणि जळगाव शहरासह जिल्ह्यातील गुटखामाफियांनी आपला मार्ग बदलून टाकला आहे..FDA Maharashtra Raid : तुकाराम मुंढेंचा दणका! महाराष्ट्रात पाकिस्तानी सौंदर्यप्रसाधनांवर FDA ची मोठी कारवाई, 90 लाखांचा साठा जप्त; पुणे, नांदेड, बीड, सोलापुरात छापे.'मकोका'ची दहशतसंघटीत गुन्हेगारीच्या ‘मकोका’ कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचा दम श्री. मुंडेंनी दिल्यामुळे मोठ्या व्यावसायिकांनी धंदाच बंद केला. तर, गाव-खेड्यासाठी खासगी वाहनातून गरजे पुरता माल मागवला जात आहे. इथेचं, गडबड झाली. ज्यांचा धंदा बंद आहे, त्यांच्याकडून या खासगी गाड्या पकडून देण्याचे पुण्य कमावण्याची संधी चालून आली. परिणामी पूर्वी गुटख्याचे कलेक्शन करणाऱ्या पोलिसांना हाताशी धरुन संशयित गाड्या पकडून तोडपाणीचा नवा धंदा काहींनी पत्करला आहे. दाखल गुन्ह्यांमध्ये मोठे मासे गुंतवण्यासाठी सुपारी देऊन कारवाई घडवून आणली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे..शिरसोली रोडवर गेल्या आठवड्यात गुरुवारी (ता.२) सकाळी एका प्रौढाला पांढऱ्या रंगाच्या किया कारने चिरडून मारण्याचा प्रयत्न केला. या अपघातात रविकुमार वासुदेव राजपाल (वय-४६, रा.सिंधी कॉलनी) गंभीर जखमी झाले. यामागे अन्न व औषध प्रशासनाने २९ व ३० जूनला केलेल्या कारवाईचे कारण असल्याचे सांगितले जाते. गुटख्याचा व्यवसाय सोडून देान वर्षे झाल्यानंतर रविकुमार राजपाल यांनीच आपल्या नावाची टीप दिल्यावरून त्यांच्यावर हल्ला झाल्याचे सांगितले जाते..FDA Action in Sangli : तुकाराम मुंढेंचा दणका! सांगलीकरांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या 27 हॉटेल्सना बजावल्या नोटिसा; 3 हॉटेल, एका बेकरीचा परवाना निलंबित.जिल्ह्यातील कारवाया अशा९ जून : एमआयडीसी पोलिस ठाणे, पोलिसांनी अजिंठा ते इच्छादेवी चौक परिसरात सापळा रचून २८ लाख ६१ हजार ६०० गुटखा जप्त केला. बोलेरो वाहनासह चालक अटकेत.२ जुलै : कारसह तब्बल ९ लाख रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त केला.११ जून : पारोळा येथील म्हसवे शिवारात टाकलेल्या छाप्यात १ लाख ८६ हजार ९१४ रुपयांचा गुटखा साठा जप्त१० जून : अन्न सुरक्षा विभागाने मुक्ताईनगरमार्गे जळगावकडे येणाऱ्या पिकअप व्हॅनचा पाठलाग करून २१ लाख ८१ हजार ६०० रुपयांचा गुटखा जप्त करत वाहन चालकाला अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.