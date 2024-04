Jalgaon Cotton News : यंदा साडेपाच लाख हेक्टरवर कापसाचा पेरा; चांगल्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत

Jalgaon Cotton News : राज्यात यंदा समाधानकारक मान्सून असल्याचा दावा हवामान विभागाने केला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. चांगल्या पावसाच्या आशेने चांगले उत्पादन येईल. यामुळे शेतकऱ्यांनी यंदाही कापसाचा पेरा साडेपाच लाख हेक्टरपेक्षा अधिक करण्याचे ठरविल्याचे दिसत आहे. (Jalgaon Hoping for good rains farmers have decided to sow more than five and half lakh hectares of cotton this year as well)