Ladki Bahin Scheme Fraud : KYC च्या नावाखाली महिलांच्या इभ्रतीवर घाला! 'लाडकी बहीण' योजनेच्या केवायसीसाठी चक्क शरीरसुखाची मागणी; दोन नराधमांवर गुन्हे दाखल

जळगाव : शहर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गृहिणीला शरीरसुखाची मागणी केल्याचा गंभीर प्रकार घडला (Jalgaon KYC scam sexual harassment case) आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी एकाच प्रकारच्या दोन वेगवेगळ्या संशयितांविरुद्ध महिलांनी तक्रारी दिल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. 'केवायसी'च्या नावे महिलांच्या इभ्रतीवर घाला घालण्याचे गंभीर प्रकार घडू लागले असून, शासन व प्रशासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. .शहर पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात पीडिता ३५ वर्षीय असून, लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक केवायसी करवून देण्यासाठी संशयित रमेश चव्हाण (रा. दूध फेडरेशन मिथीला अपार्टमेंट) याने चक्क संबंध ठेवण्याचा प्रस्तावच दिला..अशाच प्रकारच्या एका तक्रारीत २४ वर्षीय तरुणीला लाडकी बहीण योजनेचे महिना पंधराशे रुपये सुरू करून देण्याच्या नावाखाली थेट शरीरसुखाची मागणी करण्यात आली असून, या घटनांना आणि दाखल गुन्ह्यास गांभीर्याने घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे..मोबाईलमध्येही केवायसीशासनाच्या कुठल्याही योजनांमध्ये अर्जदार असल्यास त्या अर्जदाराचे आधारकार्ड अपडेट असेल, त्यात कुठलेही बदल किंवा फेरफार नसेल तर मोबाईल ॲपद्वारे मेरा केवायसी या मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे सहज सोप्या पद्धतीने केवायसी करवून घेता येते..कर्मचाऱ्यांनाच हवेत पंटरशासकीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत कर्मचारी, नोकरदार त्याच्याकडे येणाऱ्या व्यक्तीशी कधीही सौजन्याने बोलत नाही. कारण वरिष्ठांची कटकट आणि एकपेक्षा जास्त लोकांचे काम त्याला एकट्यालाच करावे लागत असल्याने मी, एकटाच का? करू या अविर्भावात तो लोकांशी बोलताना वाइट पद्धतीने उत्तरे देतो. तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे कुणी गेल्यास नोकरी जाईल, या भीतीने थेट टेबलावर पैसे घेण्याची त्याची हिंमत नसते. परिणामी तो खासगी पंटरला पैसे गोळाकरण्यासाठी नियुक्त करतो. तुझही पोट भर आणि मलाही आणून दे या तत्त्वावर प्रत्येक शासकीय कार्यालयात दलालांच सुळसुळाट झाला आहे..दलालांचा सुळसुळाटशासकीय कार्यालयांमध्ये मोफत किंवा नाममात्र दरात होणाऱ्या कामांसाठी थेट एजंट कार्यरत झालेले आहेत. जिल्हा रुग्णालय, तहसील कार्यालय, जिल्हापरिषद, नगरपालिका, भूमापन, नगररचना, आरटीओ, जिल्हाधिकारी कार्यालय महापालिका अशा विविध कार्यालयांमध्ये कामे करवून आणायच्या नावाखाली नागरिकांडून आर्थिक लुबाडणुकीचे प्रकार वाढले आहेत..जन्मदाखल्यांचा प्रकार असाचशंभर रुपये नाममात्र फी आकारुन महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू विभागातून सहज कुणालाही (नातेवाईक) जन्माचा किंवा मृत्यूचा दाखला मिळतो. महापालिकेतर्फे केवळ एकट्या कर्मचाऱ्याकडेच हे काम सोपविण्यात आले आहे. पूर्वी शासकीय कार्यालयांमध्ये मुख्यमंत्री रोजगार हमी अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते..मात्र, कंत्राट संपला म्हणून या लोकांची हकालपट्टी झाली. जळगाव महापालिकेत अशाच कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या पतीला काम करताना पकडल्याने कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर बनावट दाखल्याच्या नावाखाली ४८ नागरिकांना बोगस सही शिक्क्यानीशी दाखले बनवून दिल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात दोन तरुण वकिलांना अटकही करण्यात आली होती. हे प्रकरण राज्यभर गाजले..तातडीने उपाययोजना करावीशासनातर्फे योजना काढल्या जातात. त्या गरजूंना मदत करण्यासाठी किंवा त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी. मात्र, याच योजनांसाठी काम करणारे खासगी एजंट आणि दलाल यांना कमाईची संधी चालून येते. शासन दरबारी फुक्कट होणाऱ्या कामांसाठी शंभर रुपयांपासून ते हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक लुबाडणूक सर्रास सुरू आहे. आर्थिक लूट होत असल्याची जाणीव असूनही गोरगरीब पोटाला चिमटा घेऊन ते सहन करत होता. मात्र, आता चक्क महिलांच्या इभ्रतीवर घाला होत असल्याने यावर तातडीने उपाययोजना होणे गरजेचे आहे.